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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل فطائر السبانخ.. وصفة مميزة بخطوات سهلة وطعم شهي

طريقة عمل فطائر السبانخ
طريقة عمل فطائر السبانخ
أسماء عبد الحفيظ

فطائر السبانخ من الأطباق الشهية والمحببة لدى الجميع، وتعتبر من الأكلات الصحية التي تجمع بين القيمة الغذائية العالية والطعم اللذيذ، يمكن تقديمها كوجبة خفيفة أو على مائدة الإفطار أو العشاء، وهي خيار رائع لمحبي المعجنات بحشوات مبتكرة.

طريقة عمل فطائر السبانخ 

طريقة عمل فطائر السبانخ 

 في هذا المقال، سنتعلم طريقة تحضير فطائر السبانخ بخطوات سهلة وواضحة، لتحصلي على عجينة هشة وحشوة غنية بالنكهات، للشيف حميدة عثمان .

المكونات لعمل فطائر السبانخ

لتحضير العجينة:

3 أكواب دقيق أبيض متعدد الاستخدامات

1/4 كوب زيت نباتي أو زيت زيتون

1/4 كوب زبادي (اختياري لتحسين قوام العجينة)

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة سكر

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1/2 كوب ماء دافئ (قابل للزيادة حسب الحاجة)


لتحضير الحشوة

500 غرام سبانخ طازجة أو مجمدة (حسب المتوفر)

1 بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعم

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة سماق (اختياري لإضافة نكهة مميزة)

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة كمون مطحون

1/4 كوب عصير ليمون طازج

2 ملعقة كبيرة صنوبر (اختياري لتحسين الطعم)

طريقة عمل فطائر السبانخ

أولاً: تحضير العجينة

1. تنشيط الخميرة: في وعاء صغير، اخلطي الخميرة مع السكر والماء الدافئ، واتركي الخليط لمدة 5-10 دقائق حتى يتفاعل ويصبح رغويًا.


2. خلط المكونات الجافة: في وعاء كبير، ضعي الدقيق والملح وامزجيهما جيدًا.


3. إضافة المكونات السائلة: أضيفي الزيت وخليط الخميرة والزبادي إلى الدقيق، وابدئي بالعجن يدويًا أو باستخدام العجانة الكهربائية.


4. عجن العجينة: استمري بالعجن حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومرنة وغير لاصقة. إذا كانت العجينة جافة، أضيفي قليلًا من الماء بالتدريج.


5. ترك العجينة لتختمر: غطي العجينة بقطعة قماش نظيفة أو غلاف بلاستيكي، واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.

ثانيًا: تحضير الحشوة

1. تحضير السبانخ: إذا كنت تستخدمين السبانخ الطازجة، اغسليها جيدًا وقطعيها إلى قطع صغيرة. إذا كنت تستخدمين السبانخ المجمدة، اتركيها لتذوب تمامًا ثم صفيها جيدًا من الماء.


2. قلي البصل: سخني زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل ويصبح شفافًا.


3. إضافة السبانخ: أضيفي السبانخ إلى البصل وقلبي حتى تذبل تمامًا.


4. تتبيل الحشوة: أضيفي السماق، الملح، الفلفل الأسود، الكمون، وعصير الليمون إلى السبانخ وقلبي جيدًا حتى تمتزج النكهات.


5. إضافة الصنوبر: إذا كنتِ تستخدمين الصنوبر، أضيفيه في النهاية وقلبيه مع الحشوة. اتركي الحشوة جانبًا لتبرد تمامًا.

ثالثًا: تشكيل الفطائر

1. تقطيع العجينة: بعد أن تختمر العجينة، قسميها إلى كرات صغيرة بحجم كرة البنج بونج.


2. فرد العجينة: افردي كل كرة باستخدام الشوبك على سطح مرشوش بالدقيق حتى تصبح دائرية الشكل.


3. إضافة الحشوة: ضعي ملعقة كبيرة من حشوة السبانخ في وسط كل دائرة عجين.


4. تشكيل الفطائر: قومي بطي الأطراف على شكل مثلث أو نصف دائري حسب رغبتك، وتأكدي من إغلاق الأطراف جيدًا حتى لا تخرج الحشوة أثناء الخبز.

رابعًا: خبز الفطائر

1. تحضير الصواني: ضعي الفطائر في صينية مدهونة بالقليل من الزيت أو مغلفة بورق الزبدة، واتركي مسافة بين كل قطعة.


2. تسخين الفرن: سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية.


3. خبز الفطائر: ضعي الصينية في الفرن لمدة 15-20 دقيقة حتى يصبح لون الفطائر ذهبيًا. يمكنك تشغيل الشواية لمدة دقيقة في النهاية لتحصلي على سطح مقرمش.

التقديم:

قدمي فطائر السبانخ ساخنة إلى جانب الشاي، اللبن الزبادي، أو السلطة الخضراء. يمكنك تخزينها في وعاء محكم الإغلاق لمدة يومين أو تجميدها لإعادة تسخينها لاحقًا.

نصيحة: يمكنك إضافة الجبنة (مثل الفيتا أو الحلوم) إلى الحشوة لإضفاء نكهة إضافية لعشاق الأجبان.

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