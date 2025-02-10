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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس جامعة القاهرة يفتتح أعمال صيانة وتطوير مدينة الطلبة بالشيخ زايد

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

افتتح الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، أعمال صيانة ورفع كفاءة مدينة الطلبة بالشيخ زايد، والتي تضم ١٠ مبان تستوعب نحو 400 طالب وذلك في إطار اهتمام الجامعة بتهيئة المدن الجامعية لتكون مكانًا ملائمًا للإعاشة والإقامة وممارسة الأنشطة، كما يأتي ذلك ضمن استراتيجية الجامعة لتلبية احتياجات الطلاب وتعزيز تجربتهم الأكاديمية.

حضر الافتتاح، الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي عمر مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والسيد محمود عياد القائم بأعمال مدير عام المدن الجامعية.

وتضمنت عمليات رفع الكفاءة طلاء واجهات المباني والمداخل والممرات والغرف، وصيانة شبكات الكهرباء وتجديد دورات المياه، فضلًا عن رفع كفاءة العيادة الطبية، وصالة الأنشطة، وصالة الطعام الرئيسية، وافتتاح كافتيريا جديدة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، حرص إدارة  جامعة القاهرة على تحسين أوضاع المدن الجامعية ووضعها علي رأس الأولويات بهدف توفير أفضل سبل الرعاية للطلاب وتسكينهم في أماكن تليق بهم، مع توفير كافة وسائل الأمان والراحة أثناء إقامتهم مما يقلل من شعورهم بالاغتراب، ويضمن للأسر الاطمئنان على أبنائهم، باعتبار أن المدن الجامعة ليست مجرد مكان للسكن وإنما هي بمثابة البيت الكبير للمقيمين فيها.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن مدينة الطلبة بالشيخ زايد جاهزة لاستقبال طلاب جامعة القاهرة الأهلية فور انطلاقها، وأن جميع أعمال التطوير والتجديد والصيانة بجميع مباني المدينة تأتي  في إطار الخطة التي تم وضعها لتطوير المدن وتشغيل بعض المباني التي خرجت عن الخدمة، مشيدًا بجهود المشاركين في عمليات التجديد والصيانة الشاملة بالمدينة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حرص إدارة الجامعة على المتابعة المستمرة وتقديم الدعم الكامل للمدن الجامعية التابعة لها، ومتابعة الاحتياجات الخاصة بالغرف وتوفيرها، مشيرًا إلى أن المدن الجامعية تحرص على تقديم كل ما يخدم الطلاب في كافة الجوانب التعليمية والاجتماعية، وتوفر حياة متكاملة لطلابها المغتربين عن أسرهم، كما توفر لهم المناخ الملائم لممارسة الأنشطة حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة في بيئة مناسبة تحفزهم على النجاح والتفوق الدراسي.

جدير بالذكر،أن جامعة القاهرة تضم 5 مدن طلابية، هي: مدينة الطالبات بميدان الجيزة، ومدينة الرعاية للطالبات ببولاق، ومدينة سكن كلية التمريض، ومدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات، ومدينة الطلبة بالشيخ زايد، وكلها تتسع لنحو 14 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات والدول العربية والأجنبية.

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة مدينة الطلبة بالشيخ زايد

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