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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لو معاك 200 ألف جنيه .. أفضل سيارة اعتمادية من الصانع الكوري

دايو لانوس
دايو لانوس
صبري طلبه

يقدم الصانع الكوري الجنوبي، الكثير من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري والعالمي، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية الخاصة بكل طراز، بالاضافة إلى تنوع الاسعار والتصميمات، بين الرياضية والهاتشباك والسيدان.

وتعتبر السيارة دايو لانوس واحدة من أشهر السيارات الكورية التي انطلقت في السوق المصري، والتي تنتمي إلى فئة السيدان العائلية، واستطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة، حيث اشتهرت بالاعتمادية، والسعر المناسب، والانتماء إلى فئة السيارات الاقتصادية.

دايو لانوس 

القدرات الفنية وتجهيزات السيارة دايو لانوس 

تعتمد السيارة دايو لانوس على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 86 حصانا عند 5800 لفة في الدقيقة، وعزم أقصى للدوران يبلغ 128 نيوتن متر عند 3400 لفة في الدقيقة، وناقل سرعات يدوي مانيوال 5 غيار، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

دايو لانوس 

تحتوي السيارة دايو لانوس على مقصورة داخلية رحبة تتسع إلى 5 أفراد، مع مساحة تخزين خلفية مناسبة، وتحتوي من الداخل على مكيف هواء يدوي، راديو كاسيت، مكبرات صوتية، قفل مركزي للأبواب، زجاج كهربائي لبعض الفئات، وأبعاد خارجية تقدر بـ 4237 مم للطول الكلي، و1678 مم للعرض، وبارتفاع 1432 مم.

دايو لانوس 

سعر السيارة دايو لانوس في السوق المصري 

وظهرت السيارة دايو لانوس موديل 2000 في السوق المصري للسيارات المستعملة بحالة الفبريكا من الداخل مع حالة جيدة، وبسعر يبلغ 200 ألف جنيه، وننصح دومًا المقبلين على شراء أي سيارة مستعملة، بالفحص الفني الجيد، ومتابعة متوسط أسعار السيارة في السوق.

سوق المستعمل لانوس دايو دايو لانوس سعر دايو لانوس أسعار دايو لانوس

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