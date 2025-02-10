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طلب 50 ألف جنيه.. السجن المشدد لموظف هدد فتاة بنشر صورها على مواقع التواصل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طلب 50 ألف جنيه.. السجن المشدد لموظف هدد فتاة بنشر صورها على مواقع التواصل

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لموظف بمجلس المدينة بالقليوبية، لاتهامه بتهديد اخصائية تخاطب بإبتزازها وإفشاء صور لها ، بزعم أنه قد ألتقطها حال زيارتها لأحد الأشخاص دون علم زوجها ، وكان ذلك التهديد مصحوب بطلب مبلغ مالي وقدره خمسون ألف جنيه، بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبد الحميد، و خالد على إبراهيم على، و أحمد عمر حسين محمد، وأمانة السر محمد فرحات.

وقد إحالت النيابة العامة المتهم: "عمرو م ر ع" 34 سنة - المهنة مدخل بيانات بمجلس مدينة بالقليوبية، في القضية رقم ٣٤٣٩٧ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مركز طوخ والمقيدة برقم ٤٧٠٤ لسنة ٢٠٢٤ كلي شمال بنها، لأنه في غضون شهر مايو لعام ٢٠٢٤ بدائرة مركز طوخ محافظة القليوبية هدد المجني عليها هديل ج م كتابة بإفشاء أمور - صور خاصة لها - ونسبة أمور مخدشة بالشرف وكان ذلك الطلب مصحوب بطلب وهو دفع مبالغ مالية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه شرع في الحصول على مبالغ مالية من المجني عليها سالفة الذكر وكان ذلك بأن هددها بإفشاء صور خاصة لها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أنه قد تعمد إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأنه أنشأ حسابا خاصا على الشبكة المعلوماتية يهدف الى إرتكاب جريمة معاقب عليها قانونا على النحو الوارد بالإتهامات السابقة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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