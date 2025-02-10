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حماية المستهلك: الخصومات على السلع حقيقية.. ومنافذ أهلا رمضان تنافس التجار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حماية المستهلك: الخصومات على السلع حقيقية.. ومنافذ أهلا رمضان تنافس التجار

حماية المستهلك
حماية المستهلك
عادل نصار

أكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك خصومات على السلع بالفعل، متابعا أن منافذ أهلًا رمضان تخلق منافسة مع التجار.


وتابع إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، في حوار مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الإثنين، أنه يتم عقد اجتماعات مع التجار ومسؤولي الغرف التجارية خلال الجولات الميدانية، مشيرا إلى أنه تم البدء في معارض أهلا رمضان، وهناك خصومات تعطي فرصة للمستهلك لشراء السلع بسعر قليل.

ولفت إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن المنافسة مهمة، والدولة تتوجه لأن يكون هناك ما لا يقل عن 20 معرضا من معارض أهلا رمضان في كل محافظة، مطالبا الجمهور بمقارنة الأسعار، ليؤدي ذلك إلى خفض الأسعار، فالتوعية لدى المواطن مهمة، وهناك إتاحة والعرض كثير للسلع ويجب شراء الاحتياجات فقط، وقد تكون الأسعار غدا وبعد غد أقل من اليوم.

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