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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فروع جامعية جديدة.. أضخم وفد علمي بريطاني يزور مصر

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
أخبار البد

تستعد العاصمة الإدارية الجديدة لاستقبال أضخم وفد جامعي بريطاني يوم 16 فبراير الجاري، في زيارة تأتي برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والسفارة البريطانية بالقاهرة، بهدف استكشاف آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي بين مصر وبريطانيا.

جامعات بريطانية رائدة

يضم الوفد ممثلين عن أبرز الجامعات البريطانية، مثل شيفلد هالام، لوفبورو، إسكس، إيست أنجليا، إكستر، وتشيستر، إضافة إلى اتحاد الجامعات البريطانية الدولية. تستغرق الزيارة ثلاثة أيام، من 16 إلى 18 فبراير، وتتم بتنسيق المجلس الأعلى للجامعات والمكتب المصري للشؤون الثقافية والتعليمية في لندن، بمشاركة المجلس الثقافي البريطاني في مصر ودعم السفارة البريطانية.

أهداف زيارة الوفد البريطاني

يركز الوفد على بحث سبل التعاون مع الجامعات المصرية، بما يشمل افتتاح فروع جامعية دولية جديدة، وتطوير برامج أكاديمية مشتركة، وتعزيز الشراكات في مجالات البحث العلمي والابتكار.

برامج مكثفة واتفاقيات شراكة

يتضمن برنامج الزيارة توقيع مذكرات تفاهم بين جامعة شيفلد هالام والجامعة البريطانية في القاهرة، إضافة إلى زيارات ميدانية لعدد من الجامعات المصرية، مثل الجامعات الأوروبية في مصر، وجامعة القاهرة الجديدة للتكنولوجيا، وجامعة عين شمس. كما يشمل البرنامج فعالية للتواصل وعشاء ثقافي مع غرفة التجارة المصرية البريطانية.

حضور رفيع المستوى

يحضر الفعاليات الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجاريث بيلي، السفير البريطاني بالقاهرة، إلى جانب عدد من الشخصيات الأكاديمية والاقتصادية.

وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز العلاقات الأكاديمية بين البلدين، ودعم جهود مصر لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي وفق المعايير العالمية.

العاصمة الإدارية الجديدة أضخم وفد جامعي بريطاني وفد جامعي بريطاني

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