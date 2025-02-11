أخبار محافظة القليوبية | افتتاح معرض كنوز للترويج للتراث وإحالة أوراق المتهمين بقتل شخص للمفتي وزحام كبير على تظلمات الشهادة الإعدادية

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار اليوم ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.

محافظ القليوبية يفتتح معرض "كنوز مطروح" للترويج للتراث والمنتجات البيئية

افتتح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، يشاركه الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، معرض "كنوز مطروح" في الفترة من 10 إلى 28 فبراير 2025، وذلك بحديقة الطفل بمدينة بنها.

وقال محافظ القليوبية، إن المعرض يهدف إلى إبراز المنتجات البيئية والمشغولات اليدوية والتراثية التي تشتهر بها محافظة مطروح، وتسليط الضوء على المقومات السياحية والاستثمارية التي تتمتع بها المحافظة.

وأشار إلى أن المعرض يتضمن مجموعة متنوعة من المنتجات، تشمل المشغولات اليدوية: مثل السجاد والكليم والمنسوجات الصوفية والمطرزات والخزف، والعطور: مثل العطور المستخلصة من النباتات الطبيعية التي تنمو في الصحراء، والزيوت الطبيعية: مثل زيت الزيتون وزيت اللوز وزيت الأرجان والمنتجات الغذائية المميزة: مثل التمور والعسل وزيت الزيتون والمربى.ويعتبر هذا المعرض فرصة للزوار للتعرف على ثقافة مطروح الغنية وتراثها العريق، واكتشاف المنتجات الفريدة التي تتميز بها المحافظة.

إحالة أوراق عاطلين لـ المفتى لقتلهم شخص بسلاح ناري في القليوبية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الأولى مستأنف، بإحالة عاطلين لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامهم علي ما اقترفوه، وذلك بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر عليهم، لإتهامهم بقتل شخص بسلاح نارى بندقية خرطوش، وذلك عقب اعتراض المجني عليه للمتهمين أثناء سرقتهم لزوى حديديه بأرضه الزراعية، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وحددت المحكمة جلسة اليوم الثاني من دور شهر مارس للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار فوزى يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد و عماد سامي ورد خان، وأمانة سر حلمي محمود.

طلب 50 ألف جنيه.. السجن المشدد لموظف هدد فتاة بنشر صورها على مواقع التواصل

وقضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لموظف بمجلس المدينة بالقليوبية، لاتهامه بتهديد اخصائية تخاطب بإبتزازها وإفشاء صور لها ، بزعم أنه قد ألتقطها حال زيارتها لأحد الأشخاص دون علم زوجها ، وكان ذلك التهديد مصحوب بطلب مبلغ مالي وقدره خمسون ألف جنيه، بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبد الحميد، و خالد على إبراهيم على، و أحمد عمر حسين محمد، وأمانة السر محمد فرحات.

وقد إحالت النيابة العامة المتهم: "عمرو م ر ع" 34 سنة - المهنة مدخل بيانات بمجلس مدينة بالقليوبية، في القضية رقم ٣٤٣٩٧ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مركز طوخ والمقيدة برقم ٤٧٠٤ لسنة ٢٠٢٤ كلي شمال بنها، لأنه في غضون شهر مايو لعام ٢٠٢٤ بدائرة مركز طوخ محافظة القليوبية هدد المجني عليها هديل ج م كتابة بإفشاء أمور - صور خاصة لها - ونسبة أمور مخدشة بالشرف وكان ذلك الطلب مصحوب بطلب وهو دفع مبالغ مالية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

زحام كبير فى أول تقديم طلبات تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية .. صور

كما شهدت مدرسة محمد متولى الشعراوي بإدارة بنها التعليمية بمحافظة القليوبية، والمخصصة لتقديم طلبات التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 – 2025، زحاما كبيرا من أولياء الأمور والطلاب لتقديم الطلبات، وذلك في أول أيام تلقى طلبات التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية لإدارتي بنها وقها.