نشأت الديهي: الرئيس السيسي لا يناور وموقفه ثابت من القضية الفلسطينية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا يناور وموقفه واضح من القضية الفلسطينية، وكذلك بالنسبة للشعب المصري.



وأضاف "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم الاثنين، "لوغارتيمات الشعب المصري محدش يقدر يفكها وخوارزمياته محدش يقدر يفكها، لما تيجي تمس كرامته وهي مرتبطة بالأرض والعرض يقف وينسى كل شيء".



وتابع "فكرة التهجير مرفوضة شكلا وموضوعًا تدمر القضية الفلسطينية وكمان على حساب السيادة المصرية لا فشر والله لما يطلع رأس الدولة ويرفض التهجير ويكون كلامه واضح، كلام ذهب والرئيس طالع مش بيلف ولا بناور ولم يقول هذه التصريحات في لحظة غضب".



واستطرد "ومنذ 7 أكتوبر يقولها لا للتهجير وانتبهوا وحق الفلسطينيين في دولة مستقلة وكل رئيس دولة يجيله كان الرئيس يقولها مفيش تهجير وهذه اللغة الحاسمة مفيهاش مناورة أو مساحة للمفاوضة، وهي ما غيرت السردية الأوروبية تجاه قضية فلسطين".



وأردف "الرئيس كان كلامه واحد لن نقبل التهجير ولن تكون سيناء مكان لأي مفاوضات سياسية وقالها الرئيس السيسي أيام الحرب على الإرهاب قالها بهذا الوضوح وهذه النبرة سيناء والتهجير خط أحمر وتصفية القضية خط أحمر وإحنا دولة لا تبيع مبادئها ولا تناوئ بها".