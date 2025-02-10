إخماد نيران حريق هائل بشقة سكنية إثر ماس كهربائي بمنطقة الوراقة بالمحلة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل إخماد حريق هائل اندلعت نيرانه بشقة سكنية بشكل مفاجئ إثر حدوث ماس كهربائي وتسبب في التهام محتوياتها وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول وقوع اندلاع حريق هائل بشقة سكنية بنطاق دائرة القسم .

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارات المطافىء وتم إخماد حريق هائل دون وقوع إصابات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.