ياسمين عبد العزيز تعيش قصة حب من خارج الوسط الفني.. تفاصيل

علم صدى البلد أن النجمة ياسمين عبد العزيز تعيش قصة حب من خارج الوسط الفني.

قصة حب ياسمين عبد العزيز

وعلم أيضا صدى البلد أن النجمة ياسمين عبد العزيز ليس لديها أي مكتب إعلامي وأن الأخبار المنتشرة بنفي الخبر عارية تماما من الصحة.

ياسمين عبد العزيز:

وتقدم ياسمين عبد العزيز فى مسلسل “وتقابل حبيب”، الدراما الرومانسية الاجتماعية التي لا تخلو من الصراعات والتشويق، حيث قررت تغيير جلدها هذا العام بعدما قدمت عددا من الأعمال الشعبية التي حققت بها نجاحا وانتشارا كبيرا وظهر ذلك في آخر أعمالها "ضرب نار" في رمضان 2023، و"اللي مالوش كبير" عام 2021.

مسلسل “وتقابل حبيب”، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي وبطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، إنجي كيوان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، بتول الحداد، أحمد عبد الله، ندى أكرم، محمد الدسوقي، سارة خزبك، طارق محمد، ريم رأفت، دينا حسن، سمر عبد الوهاب.