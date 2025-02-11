غدًا .. مفتي الجمهورية يناقش رسالة دكتوراة بجامعة كفر الشيخ

تستضيف كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، غدًا، الأربعاء، الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية؛ وذلك لمناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث إبراهيم محمد جاد الله، في تخصص الفلسفة الإسلامية.

تُعقد المناقشة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بقاعة المؤتمرات بكلية الآداب، بحضور الدكتور وليد البحيري، عميد الكلية، والدكتور إبراهيم تركي، أستاذ الفلسفة المتفرغ بكلية الآداب، ووكيل الكلية السابق لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

جدير بالذكر أن رسالة الدكتوراة التي سيتم مناقشتها جاءت تحت عنوان «حركة التجديد في الفكر الشيعي المعاصر .. أحمد الكاتب نموذجًا».