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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اليوم.. افتتاح معرض أهلا رمضان فى بورسعيد

معرض اهلا رمضان بورسعيد
معرض اهلا رمضان بورسعيد
محمد الغزاوى

يفتتح مساء اليوم  اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، و محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، معرض "أهلا رمضان"، في الساعة السابعة من مساء في دورته العاشرة على التوالي.

ويقام المعرض هذا العام  أمام مسجد الكريم نهاية شارع كسرى نطاق حي المناخ، والذي يأتي تنفيذا لتوجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتقيمه الغرفة التجارية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحافظة بورسعيد..

هدايا ومفاجأت يومية.. الغرفة التجارية ببورسعيد تُنهي استعداداتها لافتتاح معرض "أهلا رمضان" غدا

كانت غرفة بورسعيد التجارية ، برئاسة محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، أنهت استعداداتها، لافتتاح معرض "أهلا رمضان" في دورته العاشرة على التوالي، ، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بجودة عالية وكميات وفيرة وتخفيضات على الأسعار تصل إلى 30%، فضلا عن هدايا ومفاجأت يومية لزوار المعرض.

وتفقد محمد سعده، رئيس الغرفة وبرفقته أعضاء مجلس الإدارة، المعرض، للوقوف على اللمسات النهائية قبل افتتاحه رسميا وفتح أبوابه للمواطنين، مُطمأنا على توافر السلع المختلفة خاصة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين وذلك بكميات وفيرة وجودة عالية وبتخفيضات ملموسة على الأسعار.

كما تابع رئيس الغرفة استعدادات غرفة العمليات المقيمة داخل المعرض، وخطة وأسلوب عملها، وذلك لتلقي مقترحات واستفسارات وشكاوى المواطنين، فضلا عن متابعة السلع بانتظام.

وشدد رئيس الغرفة على ضرورة تواجد اللجنة المشكلة لتنظيم معرض أهلا رمضان والإشراف عليه، وكذلك غرفة العمليات طوال فترة إقامة المعرض، وسرعة التحرك إلى المواطنين داخل المعرض وتلبية مطالبهم وتوفير كافة احتياجاتهم، فضلا عن وضع رقم غرفة العمليات بشكل واضح في كافة أرجاء المعرض.

وأشاد بالتعاون المثمر للواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لإقامة معرض أهلا رمضان هذا العام، وذلك على أعلى مستوى بالشكل الذي يتناسب مع المظهر الحضاري لمحافظة بورسعيد الباسلة.

وجدد رئيس الغرفة الشكر إلى كافة الأجهزة والجهات المعنية على تعاونها المثمر مع الغرفة وتذليل كافة العقبات لظهور المعرض بالشكل الملائم ولتحقيق أهدافه في خدمة المواطنين.

وتحملت الغرفة التجارية ببورسعيد كافة تكاليف إقامة معرض أهلا رمضان مقابل قيام العارضين المشاركين بعرض السلع الغذائية وغير الغذائية المختلفة بتخفيضات على الأسعار يلمسها المواطنين، وأقل بشكل ملحوظ عن مثيلتها في الأسواق خارج المعرض.

كما حرصت الغرفة على مشاركة عدد أكبر من العارضين داخل معرض أهلا رمضان مقارنة بالنسخ السابقة خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى تواجد أكثر من عارض لنفس السلعة لتحقيق التنافس الإيجابي بين العارضين، وهو الأمر الذي يعود بالايجاب لصالح المواطنين المترددين على المعرض بسبب التنافس الذي سيؤدي إلى مزيد من التخفيضات.

بورسعيد الغرفة التجارية أهلا رمضان

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