مصر والإكوادور تبحثان تعزيز التعاون السياحي وزيادة التدفقات السياحية المتبادلة

التقى السفيــر تامر ممدوح سفير مصر في كيتو بـ ماثيو استريلا وزير السياحة بالإكوادور، حيث تناول اللقاء سبل الترويج للسياحة الوافدة لكلا الجانبين، ومناقشة الفرص المتاحة لزيادة أعداد السائحين الإكوادوريين إلى مصر لتشمل السياحة الدينية، كما تم التطرق إلى بحث إمكانية التوصل إلى اتفاق ثنائي للتعاون السياحي في إطار تقاسم الخبرات في مجالات تأهيل وتدريب الكوادر وتشييد المنشآت السياحية.

يأتي ذلك في إطار جهود تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والإكوادور في شتى المجالات وخاصة في قطاع السياحة الذي يمثل أحد القطاعات الإستراتيجية بالبلدين.

ومن جانبه، أشاد الوزير استريلا بما تمتلكه مصر من خبرات كبيرة في قطاع السياحة، مؤكداً على المكانة المتميزة للمقاصد السياحية المصرية لدى السائح الإكوادوري، معرباً عن استعداده لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير حركة السياحة من الإكوادور إلى مصر، مع الإشارة إلى إمكانية تنظيم اجتماعات افتراضية ومؤتمرات أعمال بين الشركات السياحية بالبلدين.