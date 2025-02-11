متى ليلة النصف من شعبان 2025؟.. ترقبها خلال 60 ساعة من الآن

يبحث الكثيرون الآن عن متى ليلة النصف من شعبان 2025 م ؟، باعتباره من أهم المواقيت التي يكثر البحث عنها في مثل هذه الآونة، لأنه لا يعني فقط رحيل هذا الشهر الكريم فقط ، وإنما أيضًا يعني أن اقتراب شهر رمضان الفضيل، والذي يزيد البحث عنه قبل شهور، ويعد تاريخ نصف شعبان 2025 ، جرس تنبيه يوقظنا وينقذنا من غفلتنا، كما أن موعد ليلة النصف من شعبان 2025 هو تاريخ ليلة مباركة ورد الحث على اغتنام فضلها بالكثير من نصوص الكتاب العزيز والسنة النبوية، وهو ما يطرح سؤال متى ليلة النصف من شعبان 2025 م؟ لاغتنامه بشتى الطرق والأعمال الصالحة وعدم ترك ليلته ويومه تحت أي مسمي، حيث إن السؤال عن متى ليلة النصف من شعبان 2025 م ؟ ، هو بمثابة سؤال عن موعد الفرج وفتح أبواب السماء أمام أدعيتنا وأحلامنا، حتى إنه يمكن القول أن متى ليلة النصف من شعبان 2025 م ؟به يتحدد موعدنا مع السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة .

متى ليلة النصف من شعبان 2025

ورد عن متى ليلة النصف من شعبان 2025 م؟، أن ليلة نصف شعبان هي ليلة الخامس عشر من الشهر الهجري شعبان ، وتبدأ من مغرب اليوم السابق وهو يوم الرابع عشر من شعبان ، وحيث إن السؤال عن متى ليلة النصف من شعبان 2025.

فيمكن تحديد ليلة نصف شعبان بأنها تبدأ من مغرب بعد غد الخميس الموافق 14 شعبان 1446هـ، و13 فبراير 2025 م، وتنتهي فجر اليوم التالي - يوم الجمعة- الموافق 15 شعبان لعام 1446هجريًا، و 14 فبراير 2025 ميلاديًا، والذي يعد يوم النصف شعبان 2025 ، وهو ما يمكن صيامه.

ورد أن في هذه الليلة تم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة في مكة المكرمة، حيث إن بعض المؤرخين ذكروا أن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة كان في الخامس عشر من شعبان، في السنة الثانية للهجرة، ويوافق نوفمبر 623م، وهناك قولً آخر بأن تحويل القبلة كان في منتصف شهر رجب.

تاريخ النصف من شعبان 2025

حددت دار الإفتاء المصرية، تاريخ نصف شعبان 2025 م بعدما استطلعت هلال شهر شعبان وأعلنت أن يوم الجمعة قبل الماضي الموافق 31 يناير 2025 م هو غرة شعبان، وبناء عليه يكون يوم الجمعة المقبلة الموافق 14 فبراير 2025 م هو تاريخ نصف شعبان 2025 ، وهو يوم الخامس عشر من شعبان 1446هـ، أما عن ليلته فإنها ترجع يومًا سابقًا ليكون تاريخ ليلة نصف شعبان 2025 ، ليلة الجمعة وليس يومها أي بعد ليلتين.

وهنا تاريخ نصف شعبان 2025 وبصيغة أدق ( تاريخ ليلة نصف شعبان 2025 ) يبدأ من مغرب يوم الخميس الموافق الرابع عشر من شعبان 1446هـ، والثالث عشر من فبراير 2025 م في تمام الساعة 5:42 مساء، فيما تنتهي ليلة نصف شعبان 2025 في تمام الساعة 5:08 فجر يوم الجمعة الخامس عشر من شهر شعبان لعام 1446هجريًا، والرابع عشر من شهر فبراير لعام 2025 ميلاديًا، ويمكن إجمال تاريخ نصف شعبان 2025 الليلة واليوم من مغرب الخميس حتى مغرب الجمعة.

موعد ليلة النصف من شعبان 2025

يعد موعد ليلة النصف من شعبان 2025 م من المواقيت المهمة التي يبحث عنها الكثيرون لما له من فضل عظيم ، لما ورد أن ذكرى ليلة النصف من شعبان من المناسبات الدينية، التي قال الله تعالى عنها في كتابه العزيز: «وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ».

تبدأ موعد ليلة النصف من شعبان 2025 ، من مغرب الخميس الموافق 14 شعبان 1446هـ، والموافق 13 من فبراير الميلادي لعام 2025وتنتهي مع فجر الجمعة 15 شعبان الموافق 14 فبراير الجاري 2025م.

اقترب موعد ليلة النصف من شعبان 2025 ،كثيرًا حتى أنه صار على بُعد أقل من ثلاثة أيام ، لذا لا بأس بالاحتفال في ليلة النصف من شعبان بالقرآن والذكر وتذكير؛ وما نحوه من العمل الصالح من الصدقات وإطعام الطعام ؛ فإن ذلك داخلٌ في الأمر بإحياء هذه الليلة، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا؛ فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ أَلا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ؟ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا...؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ» رواه ابن ماجة.

فضل ليلة النصف من شعبان

ورد في فضل ليلة النصف من شعبان أن ليلة النصف من شعبان لها أهميّة تفوق بها باقي ليالي الشّهر، بل حتّى تفوق أهميّتها العديد من ليالي الأشهُر الأخرى، حتّى إنَّ بعض العلماء قد جعل فضل ليلة النصف من شعبان لها من الأهميّة ما يوازي ليلة القدر.

وقد ورد في فضل ليلة النصف من شعبان وأهميّتها العديد من الأحاديث النبويّة التي تُشير إلى استِحباب قيام ليلها وصيام نهارها، والمداومة فيها على الأوراد، والأذكار، وقراءة القرآن، والقيام بالأعمال الحسنة، مثل: الصّدقة، والأمر بالمعروف، والنّهي عن المُنكَر، وغير ذلك من الأمور.

وردت بعض الأحاديث في فضل ليلة النصف من شعبان تُثبِت أنّ لها فضلًا عن سائر الليالي، بل إنَّ بعض العلماء جعلوا فضل ليلة النّصف من شعبان له أفضليَّةً عاليةً، فقال بعضهم: إنّ قول الله تعالى: «إِنَّا أَنزلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ* فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ»، كان يُقصَد به ليلة النّصف من شعبان، لا ليلة القدر، ففي ليلة النّصف من شعبان يُقدِّر الله -سبحانه وتعالى- جميع ما سيحصل للعباد في السّنة اللاحقة من أرزاق أو مصائب، ثمّ يُقدّم الله ما يشاء، ويؤخّر ما يشاء بأمره عزَّ وجلّ.

وجاء من الأحاديث التي يُؤخَذ بها في فضل ليلة النّصف من شعبان من الأحاديث التي ذكرت فضل ليلة النّصف من شعبان بسندٍ يصحُّ الاحتجاج به ما يأتي: ما رُوِي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: (يطَّلِعُ اللهُ إلى جميعِ خلقِه ليلةَ النِّصفِ من شعبانَ، فيَغفِرُ لجميع خلْقِه إلا لمشركٍ، أو مُشاحِنٍ).

و رُوِي عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (قام رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- من اللَّيلِ يُصلِّي، فأطال السُّجودَ حتَّى ظننتُ أنَّه قد قُبِض، فلمَّا رأيتُ ذلك قُمتُ حتَّى حرَّكتُ إبهامَه فتحرَّك فرجعتُ، فلمَّا رفع إليَّ رأسَه من السُّجودِ وفرغ من صلاتِه، قال: يا عائشةُ -أو يا حُميراءُ- أظننتِ أنَّ النَّبيَّ قد خاس بك؟ قلتُ: لا واللهِ، يا رسولَ اللهِ، ولكنَّني ظننتُ أنَّك قُبِضْتَ لطولِ سجودِك، فقال: أتدرين أيُّ ليلةٍ هذه؟ قلتُ: اللهُ ورسولُه أعلمُ، قال: هذه ليلةُ النِّصفِ من شعبانَ، إنَّ اللهَ -عزَّ وجلَّ- يطَّلِعُ على عبادِه في ليلةِ النِّصفِ من شعبانَ، فيغفِرُ للمُستغفِرين، ويرحمُ المُسترحِمين، ويؤخِّرُ أهلَ الحقدِ كما هُم).

دعاء النصف من شعبان

و قالت دار الإفتاء المصرية عنه ، إن ذكر الله تعالى والثناء عليه والتوجه إليه بالدعاء كل ذلك مشروع؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَةُ»، ثم قرأ: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ» رواه الترمذي.

و أوضحت الإفتاء المصرية، أن هناك دعاء النصف من شعبان شاع بين الناس، منوهة بأن تلاوة هذا الدعاء وتخصيص ليلة النصف من شعبان به أمرٌ حسنٌ لا حرج فيه ولا مانع، وهذه صيغة دعاء النصف من شعبان ، وهي: «اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَامِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِئينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ، فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ، فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾، إِلَهِي بِالتَّجَلِّي الْأَعْظَمِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ، الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ، أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَمَا أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ».