من أجل كأس العالم للأندية.. الأهلي يحسم مصير أليو ديانج

يسعى النادي الأهلي إلى استكمال صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالعناصر المميزة قبل المشاركة في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حسمت القلعة الحمراء مصير اللاعب المالي أليو ديانج، لاعب النادي الأهلي، والمعار إلى صفوف نادي الخلود السعودي.

انتهاء الإعارة مع النادي السعودي

يلعب أليو ديانج في صفوف نادي الخلود السعودي منذ صيف 2024، حيث تم إعارته من النادي الأهلي إلى النادي السعودي لمدة موسم واحد، وبذلك تنتهي إعارته مع نادي الخلود بنهاية الموسم الحالي.

أليو ديانج يرغب في تحديد مصيره مبكرًا

وتواصل اللاعب أليو ديانج مع مجلس إدارة النادي الأهلي لرغبته في تحديد مصيره بشكل مبكر وعدم الانتظار حتى نهاية الموسم من أجل معرفة قرار القلعة الحمراء، خصوصًا في ظل عدم وجود بند بخيار الشراء في العقد المٌبرم بين الأهلي ونادي الخلود السعودي.

الحاجة الماسة لخدمات اللاعب

وذكرت العديد من التقارير الصحفية أن إدارة القلعة الحمراء أخطرت ديانج ووكيل أعماله، بعودة اللاعب مجددًا إلى صفوف القلعة الحمراء فور انتهاء فترة إعارته إلى النادي السعودي، نظرًا للحاجة الماسة إلى خدماته الفنية، قبل مشاركة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، والمٌقرر إقامتها صيف العام الحالي.

مستوى مميز لديانج مع نادي الخلود

يقدم اللاعب المالي أليو ديانج والبالغ من العمر 27 عامًا، مستوى متميز مع نادي الخلود السعودي، حيث شارك في 19 مباراة، واستطاع أن يسجل هدفين.

سجل ديانج مع الأهلي 7 أهداف

كان ديانج قد انضم إلى القلعة الحمراء قادمًا من صفوف فريق مولوديه الجزائر منذ صيف عام 2019، حيث شارك اللاعب في 213 مباراة مع النادي الأهلي في كافة المسابقات، واستطاع أن يحرز 7 أهداف ويصنع 11 تمريرة حاسمة.

قائمة أجانب القلعة الحمراء

وبعد نجاح القلعة الحمراء في ضم أحدث صفقاتها وهو اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، تصبح قائمة أجانب النادي الأهلي كالتالي: