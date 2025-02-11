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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نموذجًا للتفاني والإخلاص.. وزارة الخارجية تنعي سفير مصر بكرواتيا

بدر عبد العاطي
بدر عبد العاطي
القسم الخارجي

نعت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ببالغ الحزن وعميق الأسى السفير أيمن ثروت، سفير مصر في كرواتيا، الذي وافته المنية مساء أمس الاثنين، الموافق ١٠ فبراير.

وتقدم الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وجميع أعضاء الوزارة بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد ولجميع زملائه وأصدقائه، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته الصبر والسلوان.

كان المرحوم السفير أيمن ثروت نموذجًا للتفاني والإخلاص ودماثة الخلق طوال مسيرته المهنية بوزارة الخارجية، وكان يعمل بوفاء وصدق في الدفاع عن مصالح الوطن.

رحم الله الفقيد، إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

مصر كرواتيا بدر عبد العاطي وفاة السفير أيمن ثروت

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