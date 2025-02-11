أكاديمية توتي.. الشباب والرياضة تقيم مباراة بين نجوم الكرة العالمية والمصرية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة إقامة مباراة استعراضية بين نجوم كرة القدم العالمية ونجوم الكرة المصرية القدامى.



تأتي المباراة بمناسبة افتتاح أكاديمية فرانشيسكو توتي لكرة القدم في مصر، وتقام المباراة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وبحضور مشاهير الرياضة والفن يوم الثلاثاء 18 فبراير الجاري.



وتشهد مشاركة نجوم كرة القدم العالمية: فرانشيسكو توتي – جيانلوكا زامبروتا – ديفيد تريزيجيه – ماركو ماتيرازي – جوليو سيزار.



ومن جيل المنتخب التاريخي سيشارك حسن شحاتة – عصام الحضري – أحمد فتحي – محمد ناجي "جدو" – محمد بركات – حسني عبد ربه – جمال حمزة – عبد الستار صبري – هاني سعيد.