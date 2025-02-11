قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفريق أسامة ربيع: مؤشرات إيجابية لعودة حركة السفن عبر قناة السويس
السكة سد.. تفاصيل لقاء ترامب وملك الأردن مع أحمد موسي | بث مباشر
خبير آثار يكشف سبب ظهور مياه تحت الأهرامات
ترامب: نريد نقل مليوني شخص من غزة وهذا ليس صعبا ولا يعد تطهيرا عرقيا
الحكومة : إنشاء مجتمع عمراني حضاري حديث بجزيرة الوراق
استعدادا لرمضان.. كيف يمكنك صرف المعاش مبكرا بخدمة "سلفة"؟
موعد قرعة أمم إفريقيا للناشئين والشباب.. ومنتخب «الصالات» للسيدات
ترامب: غزة ستكون "تحت إدارة أمريكية"
العاهل الأردني: ننتظر خطة من مصر بشأن غزة
الاحترار العالمي يهدد البشرية بكارثة.. هل نتصرف قبل فوات الأوان؟
شوط أول سلبي بين الأهلي وغزل المحلة.. والشناوي ينقذ مرماه من لدغة بن شرقي
مازن الغرباوي يكشف كواليس "انتحار معلن" و"جيم وأسنان وشعر مستعار"| خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

محمود فوزي: هناك تكليفات واضحة من القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من رئيس الوزراء

محمود فوزي
محمود فوزي
ماجدة بدوى   -  
فريدة محمد

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2025، برئاسة  المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة، و المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.

استأنف مجلس النواب مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث ناقش المجلس المواد من مادة 399 وحتى المادة 421، الخاصة باستئناف أحكام محاكم الجنايات، وإعادة النظر.

ثم نظر مجلس النواب المواد الخاصة بقوة الأحكام الباتة والأحكام واجبة التنفيذ وذلك من المادة 422 إلى المادة 437، وتضمنت المواد 438 وحتى المادة 458، والتي تنظم تنفيذ عقوبة الإعدام والعقوبات المقيدة للحرية.

وناقش المجلس المواد الخاصة بتنفيذ المبالغ المحكوم بها وذلك من المادة 459 وحتى المادة 464.

وهذا، وقد نظر مجلس النواب اقتراحات التعديل على المواد المشار إليها والمقدمة من وزير العدل، وفقا للإجراءات الدستورية واللائحية المقررة بعد تلاوة مواد المشروع مادة مادة، أما المواد التي وافق عليها المجلس بعد تعديلها فهي المواد (410)، (412)، (414)، (450).

وردًا على طلبات التعديلات المقدمة على نص المادة 412، قال المستشار محمود فوزي عن التماس اعادة النظر، "نحن أمام طعن غير عادي، ومبلغ 5 آلاف جنيه ككفالة في طلب إعادة النظر ليست قيمة كبيرة، إنما قيمة معقولة، وتضمن الحد الأدنى من جدية الطلب، ولا يمثل عبئًا في المتقاضي، منعًا لاغراق المحاكم بطلبات غير جدية نظرا لاستسهال الإجراءات".

وتعليقًا على طلبات بعض السادة النواب على المادة 438، قال الوزير، أن عقوبة الإعدام، في الأساس، لا تُفرض إلا على الجرائم الاشد خطورة ، وهي تخضع لضمانات متعددة ومعايير صارمة تضمن تحقيق العدالة، وتكمن نقطة التوازن في هذه المادة في أننا أمام سلطات مستقلة؛ فالسلطة القضائية نظرت القضية وأصدرت حكمها بعد استنفاد جميع درجات التقاضي حتى أصبح الحكم باتًا. كما أن المشرع المصري وضع العديد من الضمانات الصارمة عند إصدار عقوبة الإعدام، بينما تظل سلطة العفو، التي منحها الدستور لرئيس الجمهورية، أداة تُمارَس في حدود محددة وفقًا للاعتبارات القانونية والدستورية.

وردًا على الطلب العاجل المُقدم في شأن غلق دار المناسبات التابعة لمسجد الإمام الشافعي، ومطالبة وزارة الكهرباء بسرعة إعادة التيار الكهربائي لفتح دار المناسبات.

أكد المستشار محمود فوزي أن هناك تكليفات واضحة من القيادة السياسية، ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تعزيز التعاون البناء مع مجلس النواب، وفي هذا الإطار، وبناءً على تقدير رئيس المجلس وأعضائه، تم التنسيق مع وزيري الكهرباء والأوقاف، وتم إعادة توصيل التيار الكهربائي لدار المناسبات بعد التأكد من انفصاله، مع العلم بأن الدار تعمل بنظام الدفع المسبق.

ووجه الوزير، الشكر لوزير الكهرباء على استجابته السريعة وتحمل الوزارة لتكلفة إعادة التيار، مع التأكيد على أنه سيتم إجراء التسويات المالية اللازمة مع شركة الكهرباء عن الفترة السابقة، أما الفترة المستقبلية فمنوطة بالقائمين على الدار من خلال الدفع المسبق، وأكد الوزير على احترام الحكومة الكامل لمجلس النواب.

ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024 بشأن مشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

التواصل السياسي وزير الشئون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انستابي

خاف على فلوسك.. تحذير عاجل من إنستاباي للعملاء

مي الغيطي

كسر في الحوض وإصابة في العمود الفقري.. تفاصيل حادث مي الغيطي واعتذارها لـ رامز جلال

صلاة الجماعة

هل يجب قراءة الفاتحة بعد الإمام في الصلاة الجهرية.. الإفتاء توضح

الأرصاد الجوية

الأرصاد تحذر من رياح وأمطار وطقس شديد البرودة في هذا الموعد.. فيديو

الأمطار

الجو هيمطر.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان هذه المناطق.. فيديو

الكارت الموحد

مميزات الكارت الموحد بديل بطاقة التموين وخطوات الحصول عليه

بعثة الحج

بالأسماء والتخصصات .. الصحة تعلن قائمة الفائزين في بعثة الحج الطبية 2025

واقعة مدرسة الحسينية

القصة الكاملة لوكيلة مدرسة الحسينية وزوجها.. تعاطف السوشيال في مواجهة عقاب رسمي| من ينتصر؟

ترشيحاتنا

احدث محمول

مواصفات Redmi Note 14 Series

مقارنة بين اودي Q2 وفولكس فاجن تيجون 2025

مقارنة بين اودي Q2 وفولكس فاجن تيجون 2025| صور

بورشه تايكان موديل 2025 الجديدة

مواصفات وأسعار سيارة بورشه تايكان 2025 الجديدة

بالصور

بعد تصدرها التريند بأحدث إطلالتها.. هيفاء وهبي توجه رسالة بمناسبة عيد الحب

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

يعالج الشعر وينقص الوزن.. 13 سببا لشراء الزبيب في ياميش رمضان

الزبيب
الزبيب
الزبيب

رمضان ٢٠٢٥ .. كندة علوش تروج لمسلسل "إخواتي"

بوستر مسلسل اخواتي
بوستر مسلسل اخواتي
بوستر مسلسل اخواتي

إزاي تعمل بودرة السوبيا في البيت قبل رمضان

بودرة السوبيا
بودرة السوبيا
بودرة السوبيا

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

كــ وارث طبيعية وأحداث سياسية | ماذا يحدث؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

البرد مستمر .. الأرصاد تكشف موعد تحسن حالة الطقس

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

إعلان الفائزين بقرعة سكن مصر | تفاصيل مهمة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

خاف على فلوسك .. تحذير عاجل من إنستاباي | ما السبب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب .. جمال حمدان: عبقري المكان والزمان

المزيد