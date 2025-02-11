محافظ الغربية يفتتح معرض أهلا رمضان بسبرباي لتوفير السلع بأسعار مخفضة

افتتح اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، معرض “أهلاً رمضان” بقرية سبرباي بمركز طنطا، في إطار جهود المحافظة لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وخلال جولته داخل أروقة المعرض، تفقد محافظ الغربية مختلف الأجنحة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع الأساسية، بما في ذلك اللحوم، الدواجن، الأرز، السكر، الزيوت، الخضروات، الفواكه، الياميش، والمخبوزات، حيث أكد أن جميع المنتجات متاحة للمواطنين بأسعار تنافسية، تقل عن مثيلاتها في الأسواق، بفضل التعاون الوثيق بين المحافظة وكبرى الشركات والموردين والمنافذ التموينية، لضمان توفير كميات كافية من السلع طوال شهر رمضان.

وأكد المحافظ أن المحافظة وضعت خطة متكاملة لتوفير السلع الأساسية عبر التوسع في معارض “أهلاً رمضان” لتشمل جميع المراكز والمدن، مشيرًا إلى أن هذه المعارض تأتي ضمن حزمة إجراءات استباقية تهدف إلى تحقيق التوازن في الأسواق، والحد من ارتفاع الأسعار، وتعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية من خلال وصول السلع الأساسية لجميع الفئات بأسعار مناسبة.

وأضاف الجندي أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بالأسعار، مشددًا على تكثيف حملات الرقابة التموينية على الأسواق ومنافذ البيع، لضمان توافر المنتجات وضبط أي مخالفات قد تضر بالمستهلكين، مؤكدًا أن هناك متابعة يومية للأسعار والمخزون السلعي، لضمان استمرارية توفير السلع بالكميات المطلوبة دون أي نقص.

وخلال حديثه مع المواطنين، استمع المحافظ إلى آرائهم حول مستوى المعروضات والأسعار، مؤكدًا أن الدولة تضع توفير احتياجات المواطنين على رأس أولوياتها، وأنه سيتم زيادة عدد المنافذ التموينية والمعارض في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، لضمان وصول الدعم إلى جميع المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

واختتم محافظ الغربية جولته بالتأكيد على أن معارض “أهلاً رمضان” ليست مجرد منافذ بيع، بل هي رسالة طمأنة للمواطنين بأن الدولة تعمل على توفير كل ما يحتاجونه بأسعار عادلة، مشيدًا بالتعاون بين الجهات التنفيذية والغرف التجارية وموردي السلع لتحقيق الهدف المنشود من هذه المبادرات. كما دعا المواطنين إلى الاستفادة من التخفيضات المقدمة، مشيرًا إلى أن المحافظة مستمرة في جهودها لضبط الأسواق، وتوفير بيئة تجارية عادلة تضمن حصول الجميع على احتياجاتهم بسهولة ويسر.