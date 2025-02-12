قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 12 فبراير.. ومفاجأة فى ثمن البانيه
صيام الأيام البيض.. هل يجوز تركها؟.. والتصرف الشرعي لمن نسيها
وزير أردني سابق: لا يجوز مطالبة حماس وحدها بتنفيذ الاتفاق دون التزام إسرائيل
وليد الحديدي: ميكالي طلب من الزمالك وضع شرط جزائي بقيمة 6 شهور
العالم يغلي.. كوريا الشمالية تشن هجومًا لاذعًا على «ترامب» بسبب غزة
ثورة تغييرات وهيكلة إدارية في قطاع الكرة بالزمالك |تفاصيل
ثواب صيام الأيام البيض في شهر شعبان .. تعرف عليه
أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض
فكرة خطيرة.. سيناتور أمريكي يُعد مشروع قانون يعارض أهداف «ترامب» بشأن غزة
مدحت شلبي يكشف سبب غيابه عن الظهور ببرنامجه | تفاصيل
رغم الاستغاثة.. مصرع طفلين داخل سيارة بسبب «البرد» في مدينة أمريكية | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وكالة أمريكية: شيري الصينية تتربع على عرش السيارات في مصر

شيري
شيري
عزة عاطف

شهدت سوق السيارات المصرية تعافيًا ملحوظًا في عام 2024، حيث سجلت نموًا بنسبة 6.4% بعد التراجع الحاد الذي عانت منه بين عامي 2021 و2023. 

واحتلت شيري المركز الأول في المبيعات، متجاوزة نيسان التي تراجعت إلى المرتبة الثانية، بينما حققت هيونداي قفزة كبيرة باحتلالها المركز الثالث بعد صعودها 4 مراكز مقارنة بالعام السابق.

البيئة الاقتصادية وتأثيرها على قطاع السيارات

يتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.7% في السنة المالية 2024/2025، مع توقعات بارتفاعه إلى 5.2% بحلول 2026/2027. 

يأتي هذا في ظل تراجع التضخم إلى 26.3% وتحسن الاستثمارات الأجنبية، بينما استقر سعر صرف الجنيه المصري بين 48-50 جنيهًا للدولار. 

ورغم السياسة النقدية الصارمة وارتفاع أسعار الفائدة عند 27.75%، فإن الحكومة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال المشاريع الكبرى مثل رأس الحكمة.

أداء العلامات التجارية في سوق السيارات المصري 2024

شيري: نمت بنسبة 72.2%، لتتصدر المبيعات.

نيسان: تراجعت إلى المركز الثاني بانخفاض 6.5% في مبيعاتها.

هيونداي: سجلت نموًا قويًا بنسبة 74.1% وقفزت إلى المركز الثالث.

تويوتا: انخفضت إلى المركز الرابع رغم تحقيقها نموًا بنسبة 17.6%.

شيفروليه: احتلت المركز الخامس، بخسارة 12.7% من مبيعاتها.

أما بالنسبة للطرازات الأكثر مبيعًا، فقد احتفظت نيسان صني بالصدارة رغم انخفاض مبيعاتها بنسبة 12.8%، تلتها شيفروليه TFR التي انخفضت مبيعاتها بنسبة 14.1%.

حقق قطاع السيارات الكهربائية نموًا بنسبة 15.8% في 2024، لكنه لا يزال متأخرًا عن الأسواق الإقليمية. 

تصدرت سيتروين هذا القطاع بنمو 19%، مستحوذة على الحصة الأكبر في السوق، بينما استمر تبني السيارات الكهربائية بوتيرة أبطأ من المتوقع رغم دعم الحكومة.

شهد السوق انخفاضًا من 244,328 سيارة مباعة في 2010 إلى 129,254 في 2017.

ارتفع السوق في 2018 بنسبة 41.5%، لكنه تراجع مجددًا في 2019 إلى 163,383.

خلال جائحة كورونا في 2020، ارتفعت المبيعات بنسبة 34.5%، واستمر الزخم حتى 2021.

في 2022، انخفضت المبيعات بنسبة 32.6% بسبب أزمات التوريد ونقص الرقائق الإلكترونية.

في 2023، سجل السوق أدنى مستوى له منذ سنوات، حيث انخفضت المبيعات بنسبة 63.8% إلى 64,882 وحدة فقط.

رغم النمو الحالي، يواجه سوق السيارات المصري تحديات مثل ارتفاع أسعار الفائدة، تقلبات سعر الصرف، وضعف القدرة الشرائية. 

ومع ذلك، فإن مشاريع البنية التحتية الكبرى والاهتمام المتزايد بالسيارات الكهربائية قد يساهمان في استدامة النمو خلال السنوات القادمة.

سيارات شيري السيارات الصينية مبيعات السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الاجتماع

4 قرارات عاجلة من نقابة أطباء الأسنان بشأن تكليف دفعة 2023

أموال

موعد صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين بالدولة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

خاف على فلوسك .. تحذير عاجل من إنستاباي | ما السبب؟

ملك الأردن

العاهل الأردني: ننتظر خطة من مصر بشأن غزة

واقعة مدرسة الحسينية

القصة الكاملة لوكيلة مدرسة الحسينية وزوجها.. تعاطف السوشيال في مواجهة عقاب رسمي| من ينتصر؟

ترامب وملك الأردن

مافيش فايدة .. تفاصيل لقاء ترامب والعاهل الأردني في واشنطن

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟.. سعر الدواجن البيضاء بالأسواق

خالد طلعت

بعد طرد نجمه في مباراة فاركو .. صدمة جديد تواجه الزمالك

ترشيحاتنا

إبراهيم فايق

إبراهيم فايق عن تصريحات «ترامب»: لا أحد يفرض علينا قراره

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

رئيس الوزراء القطري يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الماليزي

أرشيفية

تطورات جديدة.. الإعلام الإسرائيلي يكشف تفاصيل تحقيقات رئيسية في هجوم 7 أكتوبر

بالصور

داليا مصطفى تتلقى مفاجأة من ابنتها |شاهد

داليا مصطفي وابنتها سلمى
داليا مصطفي وابنتها سلمى
داليا مصطفي وابنتها سلمى

للقلب والمناعة.. فوائد مذهلة لتناول بذور الشيا المنقوعة

فوائد تناول بذور الشيا المنقوعة
فوائد تناول بذور الشيا المنقوعة
فوائد تناول بذور الشيا المنقوعة

3 طرق مختلفة لعمل الجزر المخلل في المنزل.. تعرف عليها

طرق تخليل الجزر في المنزل
طرق تخليل الجزر في المنزل
طرق تخليل الجزر في المنزل

ماذا يحدث لجسمك عند شرب اليانسون في الشتاء؟.. طريقة تحضيره

فوائد شرب اليانسون في الشتاء
فوائد شرب اليانسون في الشتاء
فوائد شرب اليانسون في الشتاء

فيديو

وفاة إنجي مراد

والدة إنجي مراد تكشف سبباً صـادماً وراء وفاة نجلتها وجنينها|فيديوجراف

سلوى عثمان مع تقى الجيزاوي

سلوى عثمان تكشف السبب الرئيسي للطلاق في الوسط الفني | فيديو

مسلسل وتقابل حبيب

مسلسلات رمضان 2025.. خيانة ومواجهة في برومو وتقابل حبيب

مسلسل ولاد الشمس

مسلسلات رمضان 2025.. محمود حميدة يعاقب أبناءه في برومو ولاد الشمس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب .. جمال حمدان: عبقري المكان والزمان

المزيد