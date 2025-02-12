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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سلوى عثمان: المخرج محمد سامي حظ مي عمر في الدنيا.. والشغل معاه بيعمل نجومية|فيديو

سلوى عثمان وتقى الجيزاوي
سلوى عثمان وتقى الجيزاوي
تقى الجيزاوي

كشفت الفنانة سلوى عثمان عن بداية تعاونها مع المخرج محمد سامي ورأيها فى دعمه المستمر لزوجته الفنانة مى عمر .

وقالت سلوى عثمان خلال لقائه ف بودكاست “boom shoot” المذاع على قناة صدي البلد تقديم تقى الجيزاوي: إن بداية تعاونها مع المخرج محمد سامي كان من خلال مسلسل ولد الغلابة وفاجأها محمد سامي بإرساله مشهدًا طويلاً لها، معلقة: “لقيتوا جايبلي مشهد الساعة 3 الفجر بيقولي لازم تحفظي المشهد دا وانا الحمدلله قدرت أحفظه لأن كلامه كان سهل واتعمل بشكل حلو”.

وأضافت سلوى عثمان: أن محمد سامي بيعشق الفنان الموهوب ولا يستطيع التعاون مع فنان لا يوجد بينهما توافق ، معلقة: وأنا سعيدة بالتعاون مع محمد سامي لأن العمل معه بيعمل نجومية". 

سلوي عثمان عن دعم محمد سامي لزوجته مي عمر: موهبة قوية ودا حظها فى الدنيا

وعن دعمه المستمر لزوجته الفنانة مي عمر، قالت سلوي عثمان: “إن مي عمر تملك الموهبة التى تؤهلها لذلك ولابد أن زوجها يوجهها لذلك وهذا أمر طبيعي وهذا حظها فى الدنيا أن يدعمها زوجها بهذا الشكل ”.

واستكملت سلوى عثمان، معلقة: “نجمات زمان مكنوش كلهم نمبر وان لكن كان عندهم قبول كبير وشادية لما ظهرت كان زوجة عماد حمدي وطبعاً دعمها بشكل كبير وساعدها”.

سلوى عثمان تكشف رأيها عن ظهور النجوم على منصات التواصل الاجتماعي 

وكشفت أيضا الفنانة سلوي عثمان عن رأيها فى النجوم التى أصبحت تظهر على السوشيال ميديا بشكل مستمر ، موضحة أنها لا تحب ذلك ولكنها هذا رأيها الشخصي لكن هناك من يحب التواصل مع الجمهور بهذه الطريقة.

مي عمر المخرج محمد سامي سلوى عثمان

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