أكدت قطر، اليوم الثلاثاء، دعمها لأي مساع دبلوماسية تهدف إلى إنهاء الحرب مع إيران، وذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول وجود اتصالات بين واشنطن وطهران.

وقال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية: إيران بلد جار لنا وعلينا إيجاد طريقة للعيش جنبا إلى جنب".

وأوضح أن الدوحة تؤيد كل المبادرات الدبلوماسية، سواء تمت عبر القنوات الرسمية أو غير الرسمية، لكنه شدد على أن قطر لا تقوم حالياً بأي وساطة مباشرة بين الطرفين.

وفي سياق منفصل، أشار الأنصاري إلى أن النزاع في الشرق الأوسط أدى إلى ضغوط هائلة على منظومة الأمن في دول الخليج، موضحاً أن تصعيد إيران لعملياتها الجوية ضد الدول المجاورة ساهم في تفاقم الوضع الأمني.

وأضاف: “أهم ما خلفته هذه الحرب هو تراجع قدرة منظومة الأمن في منطقة الخليج على الاستقرار”، مؤكداً أن دول الخليج، التي كانت تتعاون بشكل وثيق لضمان أمنها المشترك، بحاجة الآن إلى إعادة تقييم شاملة لإطار الأمن الإقليمي بعد انتهاء النزاع.