رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية : نقدّر سرعة استجابة السلطات الكويتية بإحالة المقال المسيء للتحقيق

الدكتور بدر عبد العاطي
الدكتور بدر عبد العاطي
أ ش أ

جرى اتصال هاتفي اليوم بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت، في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين حيال التطورات الإقليمية المتلاحقة.


وتناول الاتصال الجهود المبذولة لخفض التصعيد الخطير في المنطقة، حيث شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة تغليب المسار الدبلوماسي وتكثيف المساعي الرامية لاحتواء التوتر، محذراً من التداعيات الكارثية لاستمرار دائرة العنف والتي تنذر بانزلاق الإقليم نحو فوضى شاملة تهدد السلم والأمن الدوليين.


كما جدد وزير الخارجية إدانة مصر القاطعة لكافة الاعتداءات التي تستهدف دولة الكويت ودول الخليج الشقيقة، مؤكداً تضامن مصر الكامل والمطلق مع أشقائها في مواجهة أي تهديدات تمس أمنها أو استقرارها، انطلاقاً من الموقف المصري الثابت بأن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وهو ما ثمنه عاليا معالي وزير خارجية الكويت.

من جانبه، أعرب الوزير عبد العاطي خلال الاتصال عن التقدير لسرعة استجابة السلطات الكويتية المعنية لطلب السفارة المصرية بالكويت بإحالة المذكرة التي نقلتها السفارة بشأن ما تضمنه مقال لاحد الأشخاص إلى معالي النائب العام الكويتي، لما تضمنه من تجاوزات وإساءات مستهجنة ومرفوضة شكلاً وموضوعاً .

وأكد الوزير أن هذا الإجراء القانوني الصارم يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية والأبدية التي تربط بين البلدين، ويقطع الطريق على أية محاولات بائسة ويائسة للنيل من الوشائج والروابط التاريخية الراسخة والمصير المشترك الذي يجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

