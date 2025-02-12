أوروبا تهدد: رسوم ترامب لن تمر دون رد



توعد الاتحاد الأوروبي بالرد على الرسوم الجمركية بنسبة 25% التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على واردات الصلب والألمنيوم، مما يزيد من احتمالية نشوب نزاع تجاري مع أحد أقرب حلفاء واشنطن.

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان صدر يوم الثلاثاء: "أشعر بأسف عميق لقرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على صادرات الصلب والألمنيوم الأوروبية. لن تمر هذه الرسوم غير المبررة ضد الاتحاد الأوروبي دون رد؛ بل ستؤدي إلى تدابير مضادة حازمة ومتناسبة".

تأتي هذه الرسوم الجديدة بعد اتهامات ترمب المتكررة للاتحاد الأوروبي بمعاملة الولايات المتحدة "بشكل غير عادل للغاية"، حيث يشير غالباً إلى الفائض التجاري للاتحاد مع أميركا كمبرر لاتخاذ إجراءات عقابية.

أوروبا تتوعد ترمب

ذكرت وكالة بلومبرغ في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي أعد قوائم متعددة للسلع الأميركية التي قد تخضع لرسوم انتقامية في حال مُضِي ترمب قدماً في فرض هذه الرسوم، مع نماذج مختلفة تستند إلى طبيعة الإجراء الأميركي الأولي.

وفي خطاب ألقاه يوم الثلاثاء، قال المستشار الألماني أولاف شولتز: "إذا لم تترك لنا الولايات المتحدة خياراً آخر، فسيكون رد الاتحاد الأوروبي موحداً. نحن أكبر سوق في العالم بـ450 مليون مواطن، ولدينا القوة اللازمة للرد".

وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن المعركة بشأن الرسوم الأميركية على المعادن بدأت في عام 2018 خلال الولاية الأولى لترمب، عندما فرضت الولايات المتحدة رسوماً على صادرات الصلب والألمنيوم الأوروبية بقيمة تقارب 7 مليارات دولار، مبررة ذلك بمخاوف تتعلق بالأمن القومي. آنذاك، سخر المسؤولون في بروكسل من فكرة أن الاتحاد الأوروبي قد يشكل تهديداً أمنياً لأميركا.

استهداف الشركات الأميركية

ورد التكتل المكون من 27 دولة بفرض رسوم انتقامية على شركات أميركية ذات أهمية سياسية، مثل "هارلي-ديفيدسون" (Harley-Davidson) للدراجات النارية و"ليفي شتراوس آند كو" (Levi Strauss & Co) للملابس.

وفي عام 2021، اتفقت واشنطن وبروكسل على هدنة مؤقتة، حيث ألغت الولايات المتحدة بعض رسومها واستبدلتها بحصص جمركية تُطبق فوق مستويات معينة، بينما جمّد الاتحاد الأوروبي جميع تدابيره الانتقامية.