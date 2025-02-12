قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف كان يقيم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة النصف من شعبان
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025
وزير المالية: مبادلة الديون بالاستثمارات أداة فعالة لدفع النمو الاقتصادي
الصحف العربية.. الشرق الأوسط تتحدث عن ملامح الخطة العربية للتصدي للتهجير.. والموقف المصري الثابت.. ومقال بعنوان هل فقد عقله؟!
أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. عيار 21 يسجل 4070 جنيها
وزير الرى يترأس اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ
إعلام إسرائيلي: رئيس الشاباك طالب الكابينت بإكمال المرحلة الأولى من الصفقة
وزير الخارجية: مصر تدعم جزر القمر عبر التعليم والصحة والطاقة المتجددة
زحام أعلى الكباري والشوارع الرئيسية.. تفاصيل الحالة المرورية
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 12-2-2025
درجات حرارة قياسية.. هيئة الأرصاد تحذر من حالة الطقس في الساعات المقبلة
بعد 6 أشهر في السجن.. الإفراج عن عصام صاصا خلال ساعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هل أنت حساس تجاه القطط؟ تعرف على الأعراض وكيفية التعامل معها

حساسية القطط
حساسية القطط
أسماء عبد الحفيظ

حساسية القطط من أكثر أنواع الحساسية المنزلية شيوعًا، حيث يعاني العديد من الأشخاص من تفاعل جسمهم مع المواد المثيرة للحساسية التي يفرزها القطط. على الرغم من أن القطط تعتبر حيوانات أليفة محبوبة في العديد من المنازل، إلا أن الكثيرين يعانون من أعراض غير مريحة نتيجة لتحسسهم من البروتينات التي تنتجها القطط. 

في هذا المقال، سنتناول أعراض حساسية القطط وكيفية الوقاية منها أو تقليلها بأفضل الطرق، بحسب ما نشره موقع webmd.

أعراض حساسية القطط

حساسية القطط 

أعراض تنفسية:

العطس المستمر.
سيلان الأنف أو احتقان الأنف.
سعال جاف.
ضيق في التنفس، قد يصاحبه صوت صفير أو شعور بضيق في الصدر.
التهاب في الحلق أو الشعور بحكة.
تتشابه هذه الأعراض مع أعراض الزكام أو التهاب الجيوب الأنفية، إلا أن وجود القطط في المنزل أو بالقرب منها يمكن أن يكون دليلاً على وجود حساسية.

أعراض جلدية

حكة في الجلد أو طفح جلدي قد يظهر على الوجه أو اليدين.
ظهور حساسية أو احمرار في الجلد بعد ملامسة القطط أو الأسطح التي يحتك بها القط.
قد يعاني بعض الأشخاص من تورم في العيون أو التهاب الجفن.


أعراض العين

حكة في العين.
احمرار العين.
دموع مفرطة أو تدميع العين بشكل مستمر.
في الحالات الحادة، قد يصاحب ذلك التهيج أو التهاب الملتحمة (العين الوردية).

أعراض في الجهاز الهضمي

بعض الأشخاص قد يعانون من الغثيان أو القيء بعد التعرض لحساسية القطط، على الرغم من أن هذا العرض أقل شيوعًا مقارنة بالأعراض التنفسية والجلدية.
كيفية الوقاية من حساسية القطط:
على الرغم من أنه من الصعب القضاء تمامًا على المواد المثيرة للحساسية إذا كنت تعيش مع قطط، إلا أن هناك عدة طرق لتقليل الأعراض والسيطرة عليها:

التقليل من التعرض للقطط

إذا كنت مصابًا بحساسية القطط، حاول تقليل تعرضك لها قدر الإمكان. تجنب ملامسة فراء القطط أو برازها.
لا تترك القط يدخل الغرف المغلقة أو الأماكن التي تقضي فيها وقتك بشكل دائم مثل غرفة النوم.

حساسية القطط 

تنظيف البيت بانتظام

تنظيف المنزل بشكل دوري يساعد على تقليل تراكم المواد المثيرة للحساسية مثل شعر القط أو خلايا الجلد المتناثرة.
استخدم مماسح الرطوبة أو مماسح مبتلة لتنظيف الأسطح، خاصة تلك التي يحتمل أن تكون ملوثة بالمواد المثيرة للحساسية.
غسل الفراش أو الأغطية التي يستخدمها القط بانتظام.
غسل اليدين بعد ملامسة القطط:

تأكد من غسل يديك بعد اللعب أو ملامسة القط أو أماكن جلوسه، لتجنب انتقال المواد المثيرة للحساسية إلى عينيك أو وجهك.


استخدام ماسكات أو واقيات الأنف

في حالة ضرورة التواجد في بيئة تحتوي على قطط، قد تساعد الأقنعة الواقية أو أجهزة التنفس في تقليل تعرضك لجزيئات المواد المثيرة للحساسية.
استخدام منقيات الهواء:

يمكن أن تساعد منقيات الهواء أو أجهزة تنقية الجو على إزالة الجسيمات الدقيقة من الهواء مثل خلايا الجلد الميتة أو شعر القطط.
تأكد من أن الجهاز يحتوي على فلتر HEPA الذي يعمل بكفاءة عالية على تصفية الهواء.

الاستحمام المنتظم للقطط

يساعد الاستحمام المنتظم للقطط (ولكن بطريقة آمنة) في تقليل كمية المواد المثيرة للحساسية التي تفرزها القطط. يجب استشارة الطبيب البيطرى حول كيفية القيام بذلك.
العلاج الطبي:

في حالة عدم قدرة الوقاية على التخفيف من الأعراض، يمكن للطبيب أن يوصي بتناول الأدوية المضادة للحساسية مثل مضادات الهيستامين أو الأدوية المزيلة للاحتقان.
قد يتم وصف العلاج المناعي (حقن الحساسية) من قبل الطبيب المختص إذا كانت الأعراض شديدة أو مستمرة.

الوقاية للأطفال من حساسية القطط

إذا كان لديك أطفال يعانون من حساسية القطط، يجب عليك توخي الحذر بشكل خاص، قد يعانون من أعراض أكثر حدة نتيجة لتعذر التعبير عن شكواهم بشكل كامل، من المهم أيضًا التأكد من أن الطفل لا يلمس القط بشكل مباشر، ويجب مراقبة الأعراض التنفسية بشكل مستمر.

القطط حساسية القطط أعراض حساسية القطط مضادات الهيستامين أنواع الحساسية أعراض العين الهيستامين أعراض جلدية أعراض في الجهاز الهضمي التقليل من التعرض للقطط تنظيف البيت بانتظام الاستحمام المنتظم للقطط الوقاية للأطفال من حساسية القطط الطفل لا يلمس القط الأدوية المضادة للحساسية حقن الحساسية أنواع الحساسية المنزلية استخدام ماسكات أو واقيات الأنف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

سعر الذهب اليوم الأربعاء .. وهذه قيمة عيار 21

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟.. سعر الدواجن البيضاء بالأسواق

جمال شعبان

عواقب خطيرة لهذه الأدوية.. تحذير عاجل من جمال شعبان

سقوط أمطار

الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار بهذه المناطق اليوم.. وهذه درجات الحرارة المتوقعة

BYD f3

حبيبة الملايين.. السوق المصري يودع سيارة الشعب الشهيرة

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 12 فبراير.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

مدحت شلبي

مدحت شلبي يكشف سبب غيابه عن الظهور ببرنامجه | تفاصيل

ترشيحاتنا

انقطاع المياه

انقطاع المياه 10 ساعات بعدد من قرى الدقهلية السبت المقبل

تفقد طابا

جنوب سيناء تستعد لاحتفالات ذكرى عودة طابا

ارشيفيه

ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن بأسواق الوادي الجديد

بالصور

هل أنت حساس تجاه القطط؟ تعرف على الأعراض وكيفية التعامل معها

حساسية القطط
حساسية القطط
حساسية القطط

فوائد زيت النعناع للشعر وعلاج القشرة.. سرّ جديد لجعل شعرك أكثر صحة ولمعانًا

فوائد زيت النعناع للشعر وعلاج القشرة
فوائد زيت النعناع للشعر وعلاج القشرة
فوائد زيت النعناع للشعر وعلاج القشرة

5 فوائد مذهلة للتين المجفف.. وهذا تأثيره على الجسم وصحة القلب والكلى

5 فوائد مذهلة للتين المجفف: وهذا تأثيره على الجسم وصحة القلب والكلى
5 فوائد مذهلة للتين المجفف: وهذا تأثيره على الجسم وصحة القلب والكلى
5 فوائد مذهلة للتين المجفف: وهذا تأثيره على الجسم وصحة القلب والكلى

هل الكوارع سر جمال صابرين؟ تعرف على تأثيرها على البشرة والوزن

هل الكوارع سر جمال صابرين؟
هل الكوارع سر جمال صابرين؟
هل الكوارع سر جمال صابرين؟

فيديو

ريم الباردوى

سر الجوازة الثالثة وسبب اختفائها عن التمثيل.. ريم الباردوي تتصدر الترند بتصريحات جريئة

سلوى عثمان وتقى الجيزاوي

سلوى عثمان: المخرج محمد سامي حظ مي عمر في الدنيا.. والشغل معاه بيعمل نجومية|فيديو

وفاة إنجي مراد

والدة إنجي مراد تكشف سبباً صـادماً وراء وفاة نجلتها وجنينها|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب .. جمال حمدان: عبقري المكان والزمان

المزيد