هل أنت حساس تجاه القطط؟ تعرف على الأعراض وكيفية التعامل معها

حساسية القطط من أكثر أنواع الحساسية المنزلية شيوعًا، حيث يعاني العديد من الأشخاص من تفاعل جسمهم مع المواد المثيرة للحساسية التي يفرزها القطط. على الرغم من أن القطط تعتبر حيوانات أليفة محبوبة في العديد من المنازل، إلا أن الكثيرين يعانون من أعراض غير مريحة نتيجة لتحسسهم من البروتينات التي تنتجها القطط.

في هذا المقال، سنتناول أعراض حساسية القطط وكيفية الوقاية منها أو تقليلها بأفضل الطرق، بحسب ما نشره موقع webmd.

أعراض حساسية القطط

حساسية القطط

أعراض تنفسية:

العطس المستمر.

سيلان الأنف أو احتقان الأنف.

سعال جاف.

ضيق في التنفس، قد يصاحبه صوت صفير أو شعور بضيق في الصدر.

التهاب في الحلق أو الشعور بحكة.

تتشابه هذه الأعراض مع أعراض الزكام أو التهاب الجيوب الأنفية، إلا أن وجود القطط في المنزل أو بالقرب منها يمكن أن يكون دليلاً على وجود حساسية.

أعراض جلدية

حكة في الجلد أو طفح جلدي قد يظهر على الوجه أو اليدين.

ظهور حساسية أو احمرار في الجلد بعد ملامسة القطط أو الأسطح التي يحتك بها القط.

قد يعاني بعض الأشخاص من تورم في العيون أو التهاب الجفن.



أعراض العين

حكة في العين.

احمرار العين.

دموع مفرطة أو تدميع العين بشكل مستمر.

في الحالات الحادة، قد يصاحب ذلك التهيج أو التهاب الملتحمة (العين الوردية).

أعراض في الجهاز الهضمي

بعض الأشخاص قد يعانون من الغثيان أو القيء بعد التعرض لحساسية القطط، على الرغم من أن هذا العرض أقل شيوعًا مقارنة بالأعراض التنفسية والجلدية.

كيفية الوقاية من حساسية القطط:

على الرغم من أنه من الصعب القضاء تمامًا على المواد المثيرة للحساسية إذا كنت تعيش مع قطط، إلا أن هناك عدة طرق لتقليل الأعراض والسيطرة عليها:

التقليل من التعرض للقطط

إذا كنت مصابًا بحساسية القطط، حاول تقليل تعرضك لها قدر الإمكان. تجنب ملامسة فراء القطط أو برازها.

لا تترك القط يدخل الغرف المغلقة أو الأماكن التي تقضي فيها وقتك بشكل دائم مثل غرفة النوم.

حساسية القطط

تنظيف البيت بانتظام

تنظيف المنزل بشكل دوري يساعد على تقليل تراكم المواد المثيرة للحساسية مثل شعر القط أو خلايا الجلد المتناثرة.

استخدم مماسح الرطوبة أو مماسح مبتلة لتنظيف الأسطح، خاصة تلك التي يحتمل أن تكون ملوثة بالمواد المثيرة للحساسية.

غسل الفراش أو الأغطية التي يستخدمها القط بانتظام.

غسل اليدين بعد ملامسة القطط:

تأكد من غسل يديك بعد اللعب أو ملامسة القط أو أماكن جلوسه، لتجنب انتقال المواد المثيرة للحساسية إلى عينيك أو وجهك.



استخدام ماسكات أو واقيات الأنف

في حالة ضرورة التواجد في بيئة تحتوي على قطط، قد تساعد الأقنعة الواقية أو أجهزة التنفس في تقليل تعرضك لجزيئات المواد المثيرة للحساسية.

استخدام منقيات الهواء:

يمكن أن تساعد منقيات الهواء أو أجهزة تنقية الجو على إزالة الجسيمات الدقيقة من الهواء مثل خلايا الجلد الميتة أو شعر القطط.

تأكد من أن الجهاز يحتوي على فلتر HEPA الذي يعمل بكفاءة عالية على تصفية الهواء.

الاستحمام المنتظم للقطط

يساعد الاستحمام المنتظم للقطط (ولكن بطريقة آمنة) في تقليل كمية المواد المثيرة للحساسية التي تفرزها القطط. يجب استشارة الطبيب البيطرى حول كيفية القيام بذلك.

العلاج الطبي:

في حالة عدم قدرة الوقاية على التخفيف من الأعراض، يمكن للطبيب أن يوصي بتناول الأدوية المضادة للحساسية مثل مضادات الهيستامين أو الأدوية المزيلة للاحتقان.

قد يتم وصف العلاج المناعي (حقن الحساسية) من قبل الطبيب المختص إذا كانت الأعراض شديدة أو مستمرة.

الوقاية للأطفال من حساسية القطط

إذا كان لديك أطفال يعانون من حساسية القطط، يجب عليك توخي الحذر بشكل خاص، قد يعانون من أعراض أكثر حدة نتيجة لتعذر التعبير عن شكواهم بشكل كامل، من المهم أيضًا التأكد من أن الطفل لا يلمس القط بشكل مباشر، ويجب مراقبة الأعراض التنفسية بشكل مستمر.