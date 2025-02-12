ولعوا في الزبالة بالطريق العام.. محافظ الغربية يحقق مع عمال النظافة بحي أول المحلة.. صور

أعطي اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اليوم توجيهاته إلي رئيس حي اول المحلة تعليماته العاجلة بفتح باب التحقيق العاجل مع النظافة المتورطين في واقعة إضرام النيران في تلال القمامة بطريق الدائري "المنصورة ـ المحلة " .

كما وجه محافظ الغربية في تعليماته بأهمية توفير كافة سيارات وحملات النظافة المكبرة لرفع تلال القمامة حفاظا على ارواح المواطنين بمدخل شركة النصر للغزل والنسيج.



وكان عمال حملات النظافة رصدهم عدد من المارة أثناء قيامهم بإشعال النيران في تلال القمامة بدلا من رفعها داخل صندوق أحدي السيارات الأمر الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك ووصفه بكونه تعدي علي لوائح وقانون البيئة .



الجدير بالذكر أن مصنع تدوير نفايات القمامة بمدخل عزبة المغازي مازال قيد التطوير ورفع الكفاءة فضلا عن تراكم المئات من أطنان القمامة اليومية وسط انبعاث الغازات والروائح الكريهه الضارة بالمواطنين .