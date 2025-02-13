كواليس تدريب نجوم الحريفة على لعب الكرة.. مفاجأة عن نور النبوي.. فيديو

كشف عمر طارق، أول مصمم كروي في تاريخ السينما، تفاصيل وأسرار مثيرة حول تصوير فيلم «الحريفة» وتدريب الفنانين، كما تطرق لطريقة التدريب التي أعتمد عليها خلال الفيلم.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي «شريف نور الدين»، ببرنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»: إن «المخرج رؤف السيد، مخرج فيلم الحريفة، تربطني به علاقة صداقة، وهو من ضمن المشجعين ليّ حتى في المنشورات التي أنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي».

وأضاف: «تواصل معي رؤوف قبل البدء في تصوير فيلم "الحريفة"، وشجعني على العمل معه في الفليم وطلب مني تدريب الفنانين».

وأوضح: « عندما رأيت الفنانين كان الطابع الأول عن الفيلم أنه لن ينجح ولن يحقق مشاهدات، لأن لا يشارك فيه نجوم كبار، ولكن بدأنا في العمل لمدة 3 أشهر، وتفاجأت بمستوى الفنانين، فإن نور النبوي، وكزبرة، لم يكونوا بالطريقة الاحترافية «مش بيعرفوا يلعبوا» وخاصةً نور النبوي لا يعرف عن الكرة شيء، لأنه كان يكره الكرة المدرسية».

وتابع: «التحدي الذي أخذته بيني وبين نفسي، أن كافة اللقطات التي تخرج على الشاشة لابد أن تكون احترافية وحقيقية، وبدأت اسمي لهم المشاهد والحرف التكتيكية أثناء التصوير لكي لا نأخذ وقت طويل».