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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حفاظا على حياتهم| السعودية تقرر منع اصطحاب هذه الفئة خلال الحج.. تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن قرار رسمي يقضي بمنع اصطحاب الأطفال الصغار خلال موسم الحج لعام 1446 هـ (2025 م).

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على سلامة الأطفال، وحمايتهم من المخاطر التي قد تنجم عن الازدحام الشديد خلال أداء مناسك الحج، وهو ما يشهده الحرم المكي والمشاعر المقدسة سنويًا.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى تقليل المخاطر المحتملة للأطفال الصغار، الذين قد يتعرضون للإجهاد أو الضياع وسط الحشود الكبيرة، مما يسهم في توفير بيئة أكثر أمانًا وسلاسة للحجاج أثناء تأدية المناسك.

أولوية الحج لمن لم يسبق لهم أداؤه

وفي خطوة أخرى تهدف إلى تنظيم الحج وتقليل الازدحام، أصدرت وزارة الحج والعمرة قرارًا آخر يمنح الأولوية لأداء فريضة الحج هذا العام لمن لم يسبق له أداؤها من قبل. 

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لضمان إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لأداء هذه الفريضة، لا سيما مع الأعداد الكبيرة من الراغبين في الحج سنويًا.

وشددت الوزارة على أن منح الأولوية لمن لم يحجوا مسبقًا يعد جزءًا من خطتها لإدارة الحشود بفعالية، وتوفير تجربة أكثر تنظيمًا وسهولة للحجاج، مع مراعاة القدرة الاستيعابية للمشاعر المقدسة.

فتح باب التسجيل عبر "نسك" والمسار الإلكتروني

في سياق متصل، أعلنت وزارة الحج والعمرة عن فتح باب الحجز لأداء فريضة الحج لهذا العام للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، وذلك من خلال تطبيق "نسك" والمسار الإلكتروني.

ودعت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" جميع الراغبين في الحج إلى الإسراع بالتسجيل عبر القنوات المتاحة، واستكمال البيانات الصحية المطلوبة، وإضافة المرافقين، مع إمكانية تقديم طلب استثناء المحرم عند الحاجة. وأكدت أن المسجلين سيتم إعلامهم لاحقًا بموعد بدء حجز باقات الحج فور إتاحتها.

وتأتي هذه الإجراءات الجديدة في إطار سعي المملكة إلى تطوير منظومة الحج، وتحسين تجربة الحجاج من خلال تطبيق أحدث التقنيات والأنظمة الرقمية التي تسهل عملية التسجيل وتضمن تنظيمًا أكثر كفاءة للموسم.

الحج السعودية العمرة الحرم الأطفال

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