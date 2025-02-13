نائب وزير الخارجية يزور الدقهلية تفعيلاً لمبادرة مكافحة الهجرة غير الشرعية

أجرى نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج السفير نبيل حبشي، زيارة ميدانية إلى محافظة الدقهلية، تزامنًا مع احتفالات العيد الوطني للمحافظة، بمشاركة السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وبالتعاون مع صندوق الهجرة وحماية الشهود.



والتقى السفير حبشي والوفد المرافق له مع محافظ الدقهلية طارق مرزوق، حيث تمت مناقشة مخاطر الهجرة غير الشرعية وسبل مواجهتها، وذلك قبل أن يصطحب المحافظ الوفد الزائر للمشاركة في ندوة تثقيفية عن مخاطر الهجرة غير الشرعية، بمشاركة القيادات المؤثرة بالمحافظة وعدد من الشباب، لبحث كافة أبعاد الظاهرة، مع توضيح السبل القانونية البديلة.



كما قام نائب الوزير والسفيرة نائلة جبر بزيارة إلى جامعة المنصورة، حيث استقبلهما الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، وأعقب ذلك عقد ندوة توعوية لعدد كبير من طلاب الجامعة تحت عنوان "مخاطر الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين"، أدارها عميد كلية الحقوق، وألقى خلالها كل من نائب وزير الخارجية، ورئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية كلمات تم التأكيد خلالها على أهمية التوعية بمخاطر هذه الظاهرة والتعريف بالبدائل الآمنة، مع تسليط الضوء على دور الجامعة في تعزيز مهارات الطلاب لتأهيلهم لسوق العمل.



في ختام الزيارة، تفقد نائب وزير الخارجية، برفقة نائب محافظ الدقهلية، أعمال القافلة الطبية في قرية "دميرة" بمركز "طلخا"، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة ومشاركة مؤسسة صناع الخير، حيث جاءت هذه القافلة في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين المؤسسة ووزارة الخارجية في نوفمبر الماضي، وتوفر الخدمات الطبية في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".



وتأتي زيارة نائب وزير الخارجية ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي تستهدف وزارة الخارجية خلالها المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، وذلك للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة وتوفير البدائل الإيجابية الآمنة، كما تأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتجفيف منابع الهجرة غير الشرعية.