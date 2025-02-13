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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يفتتح المعرض الرئيسي ضمن سلسلة معارض" أهلا رمضان"

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،المعرض الرئيسي بمدينة بني سويف العاصمة،ضمن سلسلة معارض"أهلاً رمضان" التي تنفذها المحافظة استعداداً  لاستقبال الشهر الكريم بالتعاون والتنسيق بين الغرفة التجارية والوحدة الاقتصادية بالمحافظة وتحت إشراف مديرية التموين، لتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم والخضار والفاكهة بأسعار مخفضة ، وذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إقامة المعارض، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين .

وتجول المحافظ داخل باكيات وأقسام المعرض،المقام بحديقة النصر بميدان المديرية،ويضم كافة المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت، المكرونة، اللحوم والخضار والفواكه وبيض المائدة والبقوليات والمخللات والدقيق بأنواعه وياميش ومستلزمات الشهر الكريم من الياميش ، بجانب المستلزمات الدراسية وأحذية رياضية، حيث يشارك فى المعرض العديد من الشركات والمصانع والسلاسل التجارية من القطاعين العام والخاص منها ( الشركة المصرية لتجارة الجملة بوزارة التموين، الشركة الوطنية  للصناعات الغذائية والتوريدات،شركة الغد لتجارة وتوزيع المواد الغذائية ،مصنع البدرللصناعات الغذائية،شركة الصفا لتعبئة وتصدير التمور، سيزار انترناشيونال للتوريدات،سلسلة مكتبات هشام وعمرو،مصنع الهزاز للصناعات البلاستكية، شركة السلام، بريمو للصناعات الغذائية ،المدينة المنورة، سجدة للمواد الغذائية ، زيت العيلة ، شركة وادي الملوك لتعبئة وتصنيع المواد الغذائية

وأثنى المحافظ على محتويات المعرض من المنتجات والسلع المعروضة التي تشمل جميع احتياجات الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية، وتقل أسعارها عن مثيلاتها في الأسواق ،بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية، مشيرا إلى خطة المحافظة التي يتم تنفيذها، قبل حلول الشهر الفضيل من خلال التوسع  في تنظيم وإقامة معارض أهلاً رمضان، بالتوازي مع إقامة أسواق اليوم الواحد على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وتزويدها بالسلع والمواد الغذائية وطرحها بأسعار مخفضة أمام المواطنين ،وذلك بالتنسيق بين الغرفة التجارية والجهات التنفيذية المعنية

رافق المحافظ خلال الافتتاح كل من : اللواء سامي علام السكرتير  العام المساعد،المهندس محمد  عبد الرحمن وكيل وزارة التموين الأستاذ على يوسف رئيس مدينة بني سويف،الأستاذ حسن جعفر رئيس الغرفة التجارية ببني سويف، د.علاء سعيد مدير التنمية الاقتصادية بالمحافظة د.أحمد الجبالي مدير الطب البيطري،المهندس حسن زيطة رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، عزة بسيوني مدير إدارة تموين بني سويف ، ولفيف من قيادات التموين والوحدة المحلية والغرفة التجارية.

بني سويف معرض اهلا رمضان اهلا رمضان

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