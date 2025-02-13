سعر سامسونج جالكسي إس 25 ألترا بسعة 1 تيرا في مصر والسعودية

يعتبر سامسونج جالكسي اس 25 الترا واحدا من أبرز الهواتف الذكية في السوق بفضل تصميمه العصري وأدائه الفائق، إذا كنت تبحث عن تجربة موبايل استثنائية وفاخرة، فإن هذا الهاتف يمثل الخيار المثالي، فهو يتميز بمواصفات قوية وابتكارات تكنولوجية متقدمة، وأهم ما يميز هذا الطراز هو سعة التخزين الضخمة التي تصل إلى 1 تيرا بايت، مما يوفر للمستخدمين مساحة شاسعة لتخزين كميات كبيرة من البيانات، التطبيقات، والمحتوى دون الحاجة للقلق بشأن نفاد المساحة.

لكن، مع هذه المواصفات الرائعة، يظل سعر سامسونج جالكسي اس 25 الترا بسعة 1 تيرا بايت هو أحد العوامل الرئيسية التي تشغل تفكير الكثير من المشترين، في هذا المقال، سنستعرض أبرز ميزات الهاتف، بالإضافة إلى سعر سامسونج جالكسي اس 25 الترا في الأسواق المختلفة.

سعر سامسونج جالكسي اس 25 الترا بسعة 1 تيرا في مصر

يبلغ سعر سامسونج جالكسي اس 25 الترا بسعة 1 تيرا في مصر، حوالي 94 ألف جنيه مصري.

سعر سامسونج جالكسي اس 25 الترا بسعة 1 تيرا في السعودية

يتوافر جوال سامسونج جالكسي اس 25 الترا بسعة 1 تيرا في السعودية، مقابل سعر يبدأ من 4999 ريال سعودي.

سعر سامسونج جالكسي اس 25 الترا بسعة 1 تيرا

مواصفات سامسونج جالكسي اس 25 الترا

يعتبر سامسونج جالكسي اس 25 الترا من الهواتف الرائدة، حيث يتميز بمجموعة من المواصفات المميزة التي تضمن للمستخدم تجربة تقنية استثنائية.

يأتي الهاتف بشاشة Dynamic AMOLED 2X بقياس 6.9 بوصة مع دقة QHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، ما يعزز من وضوح الألوان وسلاسة التفاعل مع الواجهة. يتمتع الهاتف بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8 Elite، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 256 جيجابايت وتصل إلى 1 تيرابايت.

الكاميرا الخلفية تعد من أبرز مميزات الهاتف، حيث تحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل مع تكبير بصري يصل إلى 10x، بالإضافة إلى كاميرا بزاوية واسعة بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا بيرسيكوب مقربة بدقة 50 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 12ميجابكسل، مما يتيح التقاط صور سيلفي عالية الجودة.

سعر سامسونج جالكسي اس 25 الترا بسعة 1 تيرا

تتميز البطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 45 وات، مما يتيح شحن الهاتف بسرعة كبيرة، كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات والشحن اللاسلكي العكسي.

يعمل الهاتف بنظام أندرويد 15 مع واجهة One UI 7، مما يوفر تجربة مستخدم سلسة ومرنة مع دعم لعدة ميزات ذكية مثل Samsung Knox للأمان وSamsung DeX لتجربة سطح المكتب.

من حيث الاتصال، يدعم الهاتف شبكات 5G وWi-Fi 6E وبلوتوث 5.3، مما يضمن سرعة اتصال عالية.

ويأتي الهاتف مزودا بمستشعر بصمة مدمج في الشاشة ودعم للتعرف على الوجه، مما يوفر طبقات إضافية من الأمان. الهاتف مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، ما يعني أنه يمكنه تحمل ظروف الاستخدام القاسية.