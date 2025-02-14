قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبراء أردنيون: القمة العربية التي دعت لها مصر رسالة للعالم بوحدة الصف العربي ضد التهجير
زيادة الإيجارات القديمة.. تحرك عاجل من الحكومة بشأن خطة التنفيذ
شريف رمزي: السوشيال ميديا فككت الأسرة وبنتحسد لما بننشر صورنا
المستندات المطلوبة للحصول على رخصة السايس طبقا للقانون
زيادة المعاشات قبل رمضان ولا بعده؟.. رئيس الوزراء يعلن موعد التطبيق رسميًا في هذا التوقيت
عطل فني يضرب طائرة وزير خارجية أمريكا في الجو
آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 14-2-2025
بعد قرار تبكيرها رسميًا.. متى يتم صرف مرتبات فبراير 2025؟
هل فاتتك ليلة النصف من شعبان بأذان الفجر؟.. لديك فرصة
تحذير من الأرصاد: شبورة كثيفة ورياح نشطة تضرب هذه المناطق
ليلة النصف من شعبان.. النبي أوصى باغتنامها بهذا الدعاء
الأهلي سبب رفض ميكالي تدريب الزمالك.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تصميم جديد وشاشة ضخمة.. سامسونج تطور هاتف بثلاثة طيات

هاتف هواوي
هاتف هواوي
شيماء عبد المنعم

أكدت شركة سامسونج، خلال حدث إطلاق سلسلة Galaxy S25 أنها تعمل على تطوير هاتف قابل للطي بثلاثة طيات، على الرغم من أنها لم تعرض الجهاز، يتوقع أن يتم إطلاقه في الربع الثالث من عام 2025، أي في نفس الفترة تقريبا التي يحتمل أن يتم الإعلان عن هاتفي Galaxy Z Fold 7 و Flip 7.

وكما هو الحال غالبا في عالم الهواتف الذكية، بدأت التسريبات والشائعات بالفعل تكشف لنا عن بعض التفاصيل حول ما يمكن توقعه، تشير أحدث التسريبات القادمة من المحلل الصناعي روس يونج، الذي يزعم أن هاتف سامسونج القابل للطي بثلاثة طيات سيحتوي على شاشة خارجية بحجم 6.49 بوصة.

 سامسونج القابل للطي بثلاثة طيات يتشارك في مواصفات Galaxy Z Fold 7


عند فتح الهاتف بالكامل، يتوقع أن يقدم الجهاز شاشة ضخمة بحجم 10 بوصة، ومن المثير للاهتمام أن يونج يشير أيضا إلى أن هاتف Galaxy Z Fold 7 المقبل سيحتوي على نفس شاشة التغطية بحجم 6.49 بوصة.


حجم الشاشة هذا مشابه لما هو موجود في إصدار خاص من Galaxy Z Fold، مما يشير إلى أن سامسونج تتجه أخيرا بعيدا عن الشاشات الضيقة التي تقدمها في هواتف Galaxy Z Fold 6 والطرازات السابقة.

على عكس هاتف هواوي القابل للطي بثلاثة طيات الذي ينثني على شكل حرف S أو Z ويترك جزءا من الشاشة مكشوفا، من المتوقع أن يعتمد تصميم سامسونج على آلية طي على شكل حرف G، وهذا يعني أن الشاشة ستطوى نحو الداخل من الجانبين مع عدم وجود أي منطقة مكشوفة من الشاشة. نتيجة لذلك، من المتوقع أن يتمتع الهاتف بمتانة أفضل.

كما يقال إن سامسونج تعمل على تطوير نوع جديد من الشاشات وفيلم حماية مخصص لهذا الجهاز، نظرا للتعقيدات التي تنطوي عليها عملية تصنيع مثل هذا الهاتف القابل للطي، يتوقع أن تكون الكميات المنتجة محدودة، وبالتالي، قد يتم تقديم الجهاز كعرض تجريبي فاخر بدلا من أن يكون جهازا رئيسيا في السوق.

كم سيكلف؟

شيء واحد مؤكد، وهو أن سعره لن يكون رخيصا، فقد أطلق هاتف هواوي Huawei Mate XT في الصين بسعر يقارب 2800 دولار، لذا من المحتمل أن يتراوح سعر هاتف سامسونج القابل للطي بثلاثة طيات في نفس النطاق السعري.

سامسونج هاتف هواوي Galaxy Z Fold 7 هاتف قابل للطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء وزير الصحة والسكان ونقيب أطباء الأسنان

إلغاء التكليف.. نقيب أطباء الأسنان يصدم دفعة 2023 بعد لقاء وزير الصحة

صورة امين الشرطة المعثور علي جثته بمياه الملاحة بطنطا

ننشر أول صورة لـ أمين الشرطة الذي عثر على جثته بمياه ترعة الملاحة بطنطا (خاص)

ليلة النصف من شعبان

4 ركعات في ليلة النصف من شعبان.. تقضي حوائجك وتغفر الذنوب.. أوصى بها النبي في 8 خطوات

وزير التربية والتعليم

محكمة القضاء الإداري تتدخل لفض خلاف وزير التعليم مع معلمي اللغة الثانية|ماذا حدث؟

قرار عاجل من بنك مصر لعملائه قبل اجتماع البنك المركزي

قرار عاجل من بنك مصر لعملائه قبل اجتماع "المركزي"

على الهواء.. رئيس الوزراء يعلن مفاجأة سارة بشأن الأسعار الفترة المقبلة

على الهواء.. رئيس الوزراء يعلن مفاجأة سارة بشأن الأسعار الفترة المقبلة

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. متى يتم صرف مرتبات فبراير 2025؟

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. متى يتم صرف مرتبات فبراير 2025؟

مصطفى مدبولي

كيف يتم تطبيق زيادات الإيجارات القديمة؟ رئيس الحكومة يحسم الأمر

ترشيحاتنا

امين البحوث الإسلامية يصل الدنمارك

بتكليف من الإمام الأكبر.. أمين «البحوث الإسلامية» يصل الدنمارك

الشيخ خالد الجندي

كيف نتوقف عن الشحناء والخصام؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب

هل ينزل الله إلى السماء الدنيا فى ليلة النصف من شعبان؟

هل ينزل الله إلى السماء الدنيا فى ليلة النصف من شعبان؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

تيلدا سوينتون تهاجم سياسة التهجير أثناء تكريمها بالدب الذهبي في مهرجان برلين

تكريم تيلدا سوينتون
تكريم تيلدا سوينتون
تكريم تيلدا سوينتون

فيديو

لطيفة

بمناسبة عيد الحب .. لطيفة تغني لتونس "ونحبك" وترفض الاحتفال بعيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد