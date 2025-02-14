تصميم جديد وشاشة ضخمة.. سامسونج تطور هاتف بثلاثة طيات

أكدت شركة سامسونج، خلال حدث إطلاق سلسلة Galaxy S25 أنها تعمل على تطوير هاتف قابل للطي بثلاثة طيات، على الرغم من أنها لم تعرض الجهاز، يتوقع أن يتم إطلاقه في الربع الثالث من عام 2025، أي في نفس الفترة تقريبا التي يحتمل أن يتم الإعلان عن هاتفي Galaxy Z Fold 7 و Flip 7.

وكما هو الحال غالبا في عالم الهواتف الذكية، بدأت التسريبات والشائعات بالفعل تكشف لنا عن بعض التفاصيل حول ما يمكن توقعه، تشير أحدث التسريبات القادمة من المحلل الصناعي روس يونج، الذي يزعم أن هاتف سامسونج القابل للطي بثلاثة طيات سيحتوي على شاشة خارجية بحجم 6.49 بوصة.

سامسونج القابل للطي بثلاثة طيات يتشارك في مواصفات Galaxy Z Fold 7



عند فتح الهاتف بالكامل، يتوقع أن يقدم الجهاز شاشة ضخمة بحجم 10 بوصة، ومن المثير للاهتمام أن يونج يشير أيضا إلى أن هاتف Galaxy Z Fold 7 المقبل سيحتوي على نفس شاشة التغطية بحجم 6.49 بوصة.



حجم الشاشة هذا مشابه لما هو موجود في إصدار خاص من Galaxy Z Fold، مما يشير إلى أن سامسونج تتجه أخيرا بعيدا عن الشاشات الضيقة التي تقدمها في هواتف Galaxy Z Fold 6 والطرازات السابقة.

على عكس هاتف هواوي القابل للطي بثلاثة طيات الذي ينثني على شكل حرف S أو Z ويترك جزءا من الشاشة مكشوفا، من المتوقع أن يعتمد تصميم سامسونج على آلية طي على شكل حرف G، وهذا يعني أن الشاشة ستطوى نحو الداخل من الجانبين مع عدم وجود أي منطقة مكشوفة من الشاشة. نتيجة لذلك، من المتوقع أن يتمتع الهاتف بمتانة أفضل.

كما يقال إن سامسونج تعمل على تطوير نوع جديد من الشاشات وفيلم حماية مخصص لهذا الجهاز، نظرا للتعقيدات التي تنطوي عليها عملية تصنيع مثل هذا الهاتف القابل للطي، يتوقع أن تكون الكميات المنتجة محدودة، وبالتالي، قد يتم تقديم الجهاز كعرض تجريبي فاخر بدلا من أن يكون جهازا رئيسيا في السوق.

كم سيكلف؟

شيء واحد مؤكد، وهو أن سعره لن يكون رخيصا، فقد أطلق هاتف هواوي Huawei Mate XT في الصين بسعر يقارب 2800 دولار، لذا من المحتمل أن يتراوح سعر هاتف سامسونج القابل للطي بثلاثة طيات في نفس النطاق السعري.