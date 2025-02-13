الرئيس الأوكراني: بوتين يخاف من ترامب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، يخاف من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لذا يتظاهر بأنه يرغب في السلام والتفاوض لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح الرئيس الأوكراني خلال مكالمة هاتفية مع ترامب أن بوتين يتظاهر فقط بأنه يريد التفاوض على اتفاق سلام لأنه "خائف منك"، وفقًا لمسؤول أوكراني وثلاثة مصادر أخرى مطلعة على المكالمة لموقع أكسيوس الأمريكي.

وأعرب الرئيس الأوكراني عن وجهة نظر أكثر تشككًا بشأن نوايا نظيره الروسي، ردا على ما كشفه ترامب بأن بوتين يرغب في إبرام صفقة.

وقال أحد المصادر المطلعة على المكالمة: "كانت رسالة زيلينسكي إلى ترامب لديك نفوذ على بوتين ".

في حين استبعد ترامب ووزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث هذا الأسبوع عضوية حلف شمال الأطلسي لأوكرانيا، أو إرسال قوات أمريكية لضمان أمن أوكرانيا، أعرب ترامب عن دعمه للدعوة إلى قوة حفظ سلام أوروبية، حسبما تقول المصادر.

وقالت ثلاثة مصادر إن المكالمة بين ترامب وزيلينسكي كانت إيجابية واستمرت لمدة ساعة تقريبًا، وهي أطول من المكالمة التي أجراها ترامب مع بوتين قبل ذلك مباشرة.

أخبر ترامب زيلينسكي أنه يتفهم مخاوفه بشأن حديثه مع بوتين، لكنه أكد أنه لا يوجد حل آخر إذا كان يريد نجاح جهوده الدبلوماسية.

أخبر ترامب زيلينسكي: "أحتاج إلى التحدث مع بوتن من أجل إنقاذ أوكرانيا".