مصطفى بكري: أيوة بنطبل لبلدنا وجيشنا وشرطتنا مش أمريكا وإسرائيل والإخوان

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن المحرضين مازالوا يشككون في الدولة المصرية والرئيس السيسي والجيش، ومازالوا مستمرين في حملتهم الحقيرة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن “كل مصر وراك يا ريس، احنا ملناش غير بلدنا، ملناش غير أرضنا، كانو بيلمونا ويهاجمونا عشان واقفين معاك من 2013، سلطوا علينا قنوات الإخوان والذباب الإلكتروني، قالوا علينا بنطبل، قلنا أيوة بنطبل لبلدنا، لجيشنا، لشرطتنا، أومال هنطبل لمين، لأمريكا، لإسرائيل، للتنظيم الدولى للإخوان”.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن “والله لو قتلونا في الشوارع، احنا مع بلدنا، ومع اللي بيحمي أرضنا وعرضنا”.