برلماني أردني: هناك رفض شعبي أردني لمخططات تهجير الفلسطينيين

قال محمد داودية، رئيس لجنة الإعلام في البرلمان الأردني، إن تصريحات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تعرضت للتحريف، لكن سرعان ما تم اكتشاف هذا التحريف، سواء كان مقصودًا أو حدث عن طريق الخطأ، مشيرًا إلى أن هذا التحريف ارتد على من قاموا به.



وأضاف داودية، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية اليوم، أن الاستقبال الشعبي الحاشد للعاهل الأردني يعكس هبة عفوية وتعبيرًا واضحًا عن الموقف الشعبي الأردني الرافض لمخططات التهجير القسري وتوطين الفلسطينيين من قطاع غزة في مصر أو الأردن.



وأكد أن هذه الأفكار غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ، إذ يرفضها الفلسطينيون أنفسهم، كما ترفضها مصر والأردن بشكل قاطع.



وأشار إلى أن المجتمع الدولي بأسره يرفض المساس بحقوق الإنسان، معتبرًا أن التهجير القسري جريمة حرب، موضحًا، أن الشعب الأردني عبّر اليوم عن ثقته بموقف العاهل الأردني، الذي قال ما يجب أن يُقال في مواجهة هذه المخططات.