أخبار المنيا.. مجلس أمناء الجامعة الأهلية يعتمد اللائحة الداخلية.. والمحافظ يبحث خطة دعم أنشطة التعليم والصحة والشباب

شهدت محافظة المنيا عدة أحداث مهمة على مدار اليوم، حيث عقد مجلس أمناء جامعة المنيا الأهلية اجتماعه برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس الأمناء، وحضور اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، ورئيس الجامعة، وافتتح مجلس الأمناء مسرح جامعة المنيا الأهلية، كما بحث المحافظ، خطة دعم أنشطة التعليم والصحة والشباب مع هيئة إنقاذ الطفولة، وشهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان.

بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الأمناء ومحافظ المنيا ورئيس جامعة المنيا.. افتتاح مسرح جامعة المنيا الأهلية.



افتتح مجلس أمناء جامعة المنيا الأهلية، مسرح الجامعة بمقرها بمدينة المنيا الجديدة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الأمناء وبحضور اللواء عماد كدواني محافظ المنيا والدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، ، بهدف تعزيز الأنشطة الثقافية والفنية داخل جامعة المنيا الأهلية.

بدأ حفل الافتتاح بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عرض فيلم تسجيلي لاستعراض أبرز إنجازات جامعة المنيا الأهلية منذ تأسيسها وحتى الآن، مسلطًا الضوء على التطور الأكاديمي والأنشطة الطلابية لطلاب الجامعة التي تهدف إلى بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.



مجلس أمناء جامعة المنيا الأهلية يعتمد اللائحة الداخلية الموحدة لتنظيم العمل بالجامعة.

اعتمد مجلس أمناء جامعة المنيا الأهلية، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الأمناء وحضور اللواء عماد كدواني محافظ المنيا والدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، اللائحة الداخلية الموحدة لتنظيم عمل الجامعة الأهلية، والتي ستساهم فى تطوير الأداء المؤسسي بالجامعة ووضع أطر عامة للعمل بالجامعة، والتشجيع على تقديم برامج أكاديمية مبتكرة تلبي احتياجات سوق العمل، وتوفير بيئة محفزة على الإبداع والابتكار.



وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس أمناء جامعة المنيا الأهلية، على أن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الأكاديمية والعلمية، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة من قبل إدارة الجامعة كانت سببًا رئيسيًا في نجاحها وتطورها، مشيرًا إلى الدور الفعّال الذي تلعبه الجامعة في تطوير وتحديث البرامج الأكاديمية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

ورحب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بأعضاء المجلس، معبرًا عن سعادته لتواجده وسط كوكبة علمية متميزة من ابناء المنيا، ليتعاونوا جميعًا ويسهموا في حراك تطوير التعليم العالي، وتحقيق نهضة مصر، مثمنًا دور الجامعات الأهلية في إتاحة فرص تعليمية متميزة للطلاب من خلال ما تُقدمه من برامج مُتخصصة تخدم مُتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل في مختلف القطاعات، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب رؤية وانجاز الجامعات الحكومية المنبثقة من جامعات حكومية وكذلك لوزير التعليم العالي، لتقديمه كافة أوجه الدعم من أجل إنشاء جامعة المنيا الأهلية، كما وجه الشكر لجامعة المنيا الحكومية المنبثقة منها الجامعة الأهلية لدعمها لأداء رسالتها منذ نشأتها وحتى تشغيلها.



محافظ المنيا يشهد احتفال «الأوقاف» بليلة النصف من شعبان



شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مساء اليوم الخميس، احتفال مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى ليلة النصف من شعبان عام 1446 هجرية، بمسجد صلاح الدين بمدينة المنيا.

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بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، أعقبها كلمة مديرية الأوقاف التي ألقاها الدكتور عمر خليفة وكيل الوزارة، والتي تحدث فيها عن الدروس المستفادة من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وفضل ليلة النصف من شعبان، وتحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بمكة، مشيراً إلى أن المسلمين يتعلمون من وحدة القبلة ووحدة الأمة في الهدف والغاية، خاصة أن الوحدة والاتحاد ضرورة في كل شؤون حياتهم الدينية والدنيوية، وأهمية الإكثار من الأعمال الصالحة في تلك الأيام المباركة التي ترفع فيها الأعمال إلى الله.

محافظ المنيا.. يبحث خطة دعم أنشطة التعليم والصحة والشباب مع هيئة إنقاذ الطفولة



التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وفد هيئة إنقاذ الطفولة، لاستعراض إنجازات العام الماضي ومناقشة المستهدف للعام الحالي 2025، ومتابعة ما تم تنفيذه من المشروعات والمبادرات التعليمية والتنموية.

أكد المحافظ على أهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتعزيز جودة العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا برفع كفاءة المدارس وتطوير مهارات المعلمين تفعيلا لأهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان " بما يحقق تنمية مجتمعية مستدامة، كما شدد المحافظ على ضرورة التوسع في المبادرات الداعمة لرعاية الأطفال وخاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، مشيدًا بدور الهيئة في دعم العملية التعليمية وتعزيز بيئة تربوية وتعليمية فعالة ومثمرة.