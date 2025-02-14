ريهام أيمن عن زوجها شريف رمزي: نفسي أشوفه في أدوار كوميدية

تحدثت ريهام أيمن، زوجة الفنان شريف رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج أسرار النجوم، اليوم الخميس، مع إنجي علي، في حلقة خاصة عن عيد الحب عن علاقتها بزوجها.

قالت ريهام أيمن: "نحتفل دائما بيوم عيد الحب من خلال الخروج في مكان هادئ أو أحيانا نحتفل في البيت بسبب الأولاد".

وأضافت: "أول انطباع أخذته عن شريف إنه شخص ناضج أكبر من سنه ومسؤول وحنين، هو أب عظيم وشايل معي مسؤولية الأولاد بشكل كبير".

وعن الأدوار التي تتمنى أن يقدمها شريف رمزي الفترة المقبلة، قالت: "نفسي أشوف له في أدوار كوميدية أكثر لأنه لم يستغل نفسه في هذه النقطة بشكل كبير وهو لديه مخزون كوميدي كبير أتمنى أراه في أعمال أكثر".

من جانبه، تحدث الفنان شريف رمزي عن كيفية تنمية الحب بين المتزوجين، قائلا: "الحب مثل الزرع وكل ما يتغذى كل ما يكبر وكل ما يُهملسيموت، ولازم نشتغل على هذه العلاقة ونغذيها".