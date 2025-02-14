تعزيز التعاون البرلماني بين مصر وكوت ديفوار

بحث السفير شريف سيف سفير مصر لدى كوت ديفوار، مع رئيسة مجلس الشيوخ الإيفواري كانديا كامارا Kandia Camara تعزيز وتطوير التعاون البرلماني بين البلدين.

وأشار السفير خلال اللقاء إلى الدعوة التي وجهها المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، رئيس مجلس الشيوخ المصري، لرئيسة مجلس الشيوخ الإيفواري لزيارة القاهرة، وذلك لتوطيد العلاقات البرلمانية بين الجانبين.

كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد السفير المصري على المواقف المصرية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ورفض مصر لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، معربًا عن تقديره للدعم الإيفواري لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.

وشهد اللقاء تفاهمًا مشتركًا حول أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما يعكس عمق العلاقات المصرية الإيفوارية.