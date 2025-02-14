قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إغلاق جزئي وتأمين المناطق الدينية.. الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
بعد مرور أسبوع.. ماذا يحدث في طقس أمشير؟
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 14 فبراير 2025
مواعيد مباريات اليوم الجمعة في أهم البطولات العالمية
دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن مركز أطفيح بالجيزة اليوم
هل يجوز صيام النصف من شعبان اليوم الجمعة فقط؟
تحديات غير مسبوقة تهدد وحدة الاتحاد الأوروبي.. فيديو
وزير الخارجية: مصر بصدد بلورة تصور شامل يهدف لمساعدة الفلسطينيين
لو هتسافر.. مواعيد القطارات اليوم
موضوع خطبة الجمعة اليوم في مساجد الأوقاف
صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر فبراير 2025.. غدا
من اليوم.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إعلام النواب: مواقف مصر والأردن ثابتة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني

هند رشاد، أمين سر إعلام النواب
هند رشاد، أمين سر إعلام النواب
أميرة خلف

أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب، أن التصريحات المفبركة المنسوبة للملك عبد الله الثاني عاهل الأردن لن تؤثر على وحدة الموقف العربي بشأن قضية فلسطين.

وأوضحت« رشاد» أن مواقف مصر والأردن ثابتة ودائمة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ولن تتغير مهما كانت الظروف، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في العديد من المناسبات رفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين، لافتة إلى أن الشعب المصري لن يقبل بأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، باعتبار أن الفلسطينيين هم أصحاب الأرض.

كما أكدت، أن العدو المشترك الذي تواجهه الدول العربية واضح للجميع، مشيرة إلى أن جميع الدول العربية تقف صفًا واحدًا ضد المخططات الإسرائيلية التي تستهدف الفلسطينيين، وأوضحت أن ما نُسب من تصريحات إلى الملك عبد الله الثاني هو جزء من حملة مفبركة تهدف إلى نشر الفوضى والإحباط بين الشعوب العربية.

وأشارت عضو النواب إلى أن موقف مصر والأردن تجاه القضية الفلسطينية منذ بداية الأزمة كان واضحًا وصريحًا، وأن البلدين يتعاونان بشكل وثيق في رفض تهجير الفلسطينيين، وأضافت أنه من الضروري توحيد الموقف العربي في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية، خاصة مع قرب انعقاد القمة العربية في 27 فبراير الجاري، وشددت على أهمية الخروج بموقف عربي موحد يعكس الإرادة الجماعية في مواجهة هذه المخططات.

وأكدت، ضرورة أن يكون الدعم العربي لفلسطين مستمرًا في مختلف الجوانب، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، لتعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهونها.

مصر ترامب مجلس النواب فلسطين هند رشاد الإردن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء وزير الصحة والسكان ونقيب أطباء الأسنان

إلغاء التكليف.. نقيب أطباء الأسنان يصدم دفعة 2023 بعد لقاء وزير الصحة

صورة امين الشرطة المعثور علي جثته بمياه الملاحة بطنطا

ننشر أول صورة لـ أمين الشرطة الذي عثر على جثته بمياه ترعة الملاحة بطنطا (خاص)

زيادة المعاشات قبل رمضان ولا بعده؟.. رئيس الوزراء يعلن موعد التنفيذ رسميًا في هذا التوقيت

زيادة المعاشات قبل رمضان ولا بعده؟.. رئيس الوزراء يعلن موعد التطبيق رسميًا في هذا التوقيت

وزير التربية والتعليم

محكمة القضاء الإداري تتدخل لفض خلاف وزير التعليم مع معلمي اللغة الثانية|ماذا حدث؟

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. متى يتم صرف مرتبات فبراير 2025؟

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. متى يتم صرف مرتبات فبراير 2025؟

على الهواء.. رئيس الوزراء يعلن مفاجأة سارة بشأن الأسعار الفترة المقبلة

على الهواء.. رئيس الوزراء يعلن مفاجأة سارة بشأن الأسعار الفترة المقبلة

مصطفى مدبولي

كيف يتم تطبيق زيادات الإيجارات القديمة؟ رئيس الحكومة يحسم الأمر

الذهب

اشتروا بسرعة.. رسالة عاجلة من شعبة الذهب للمواطنين .. فيديو

ترشيحاتنا

هند رشاد، أمين سر إعلام النواب

إعلام النواب: مواقف مصر والأردن ثابتة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني

عيد عبد الهادي

الحرية المصري: موافقة الوزراء على التيسيرات الجمركية تدعم الاقتصاد الوطني

حنان عبده عمار

عضو خارجية النواب: موقف مصر والأردن واضح وثابت تجاه القضية الفلسطينية

بالصور

في عيد الحب| نادين نجيم تستعرض أناقتها بإطلالة ملفتة

نادين نجيم
نادين نجيم
نادين نجيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد