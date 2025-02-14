لحظة مرعبة لأب يشاهد حوتا يبتلع ابنه بالكامل

كان ديل سيمانكاس وابنه أدريان يستمتعان برحلة تجديف في مضيق ماجلان في جنوب تشيلي عندما قفز حوت أحدب ضخم بالقرب منه وتسبب في دمار كبير.

انتشر مقطع فيديو يظهر حوتًا ضخمًا يقفز من البحر، ويبدو أنه ابتلع أحد راكبي قوارب الكاياك أمام أعين والده المذهول.



كان ديل سيمانكاس وابنه أدريان في رحلة تسلق وتجديف عندما وصلا إلى مضيق ماجلان في جنوب تشيلي، وبينما كانا يسبحان في البحر، ظهر فجأة حوت أحدب من الماء وأظهر الفيديو أن هذا الحيوان الثديي الضخم بدا وكأنه يبتلع أدريان بالكامل.

لحسن الحظ، عاد هو وطوافه إلى السطح بعد عدة ثوانٍ، ينادي والد أدريان عليه مرارًا وتكرارًا قائلاً له "استرخي" و"تمسك" بطوافه، يمكن سماعه وهو يطمئن ابنه: "أنا قادم".

وبينما كان يمسك بقاربه المقلوب، أمسك أدريان بقارب والده وعاد الاثنان إلى الشاطئ، وقال الموسيقي أدريان، البالغ من العمر 24 عامًا: "لم أفهم ما كان يحدث، اعتقدت أنه أكلني، إنها قصة تبدو وكأنها خيال، لقد عشت لأرويها".

وأضاف طبيب التخدير الفنزويلي ديل (49 عاما) "سمعت صوتا عاليا وعندما استدرت وجدت ابني قد اختفى بالفعل، ولحسن الحظ عاد أدريان بسرعة إلى السطح ورغم أنه كان في حالة صدمة إلا أنه لم يصب بأي إصابات خطيرة".

في الشهر الماضي، أصيب البريطانيون بالدهشة عندما رُصد حوت أحدب يلعب قبالة سواحل المملكة المتحدة، حيث كان يقفز داخل وخارج البحر، ولم يصدق حشد من الأشخاص أعينهم وهم يتجمعون على شاطئ البحر لمشاهدة هذا الحيوان الثديي المهيب وهو يلعب.

وبينما كانوا يشاهدون، قفز الحوت الجميل - الذي حدده كثيرون بأنه أحدب بسبب زعانفه الأمامية الكبيرة، عدة مرات أثناء سباحته بالقرب من ساحل هاستينجز، شرق ساسكس، وتم التقاطه بالفيديو بواسطة كيتي ديل، وعلق العديد من الأشخاص على مقطع فيديو تمت مشاركته على فيسبوك .

وأضاف آخر: "لقد رأى ابني البالغ من العمر ثلاث سنوات هذا اليوم أثناء وجودنا في الحافلة، أخبرني أن هناك شيئًا في الماء، لكنني لم أره"، وأضاف شاهد عيان آخر مسرورًا: "كان هذا مذهلاً تمامًا! لا أصدق أنني رأيت الحيتان".

على الرغم من وجود الحيتان الحدباء في مختلف محيطات العالم ، إلا أن مشاهداتها نادرة في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، وعندما نراها هنا، فعادة ما تكون حول جزر شيتلاند وجزر هيبريدس.



المصدر: mirror.

