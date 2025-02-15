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بلوجر شهير| الفنانة حنان ترك تكشف عن شخصية نجل شقيقها.. من هو؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بلوجر شهير| الفنانة حنان ترك تكشف عن شخصية نجل شقيقها.. من هو؟

حنان ترك
حنان ترك
أحمد العيسوي

فاجأت الفنانة المعتزلة حنان ترك جمهورها بنشر صورة جديدة لها برفقة ابن شقيقها، الذي تبيّن أنه البلوجر الشهير مصطفى ترك

وجاء ذلك من خلال حسابها الرسمي على منصة إنستجرام، حيث أرفقت الصورة بتعليق مؤثر قالت فيه: «حبيبي ربنا يحميك».

وسرعان ما حصدت الصورة تفاعلاً واسعًا من متابعيها ومحبيها الذين أعربوا عن إعجابهم بالعلاقة القوية التي تجمعها بأسرتها، مشيرين إلى مدى افتقادهم لظهورها الإعلامي والفني منذ إعلان اعتزالها.
 

حنان ترك و ابن شقيقها

احتفال حنان ترك بخطوبة نجلها

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تشارك فيها حنان ترك متابعيها بلحظات عائلية مميزة، فقد احتفلت منذ أيام قليلة بخطوبة نجلها آدم خطاب

ونشرت صورة للعروسين، حيث ظهر ابنها إلى جانب خطيبته منى هشام، وعلّقت على الصورة بدعاء مؤثر قالت فيه: «ربي يسعدكم ويحفظكم اللهم آمين».

وتفاعل الجمهور مع هذه المناسبة السعيدة، وانهالت التعليقات التي تهنئ الفنانة المعتزلة وعائلتها، متمنين لنجلها حياة سعيدة ومستقرة.

حنان ترك.. حياة هادئة بعيدًا عن الأضواء

ورغم ابتعادها عن الساحة الفنية منذ سنوات، لا تزال حنان ترك واحدة من أكثر النجمات المحبوبات لدى الجمهور، إذ تحرص بين الحين والآخر على مشاركة متابعيها بلحظات خاصة من حياتها العائلية.

وتعيش حنان حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتكتفي بالتواصل مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، حيث أكدت سابقًا أنها لا تمتلك أي حسابات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي. 

كما تستخدم منصتها للتفاعل مع زملائها من الوسط الفني، إلى جانب نشر بعض اللحظات العائلية التي تعكس حبها الكبير لعائلتها وأبنائها.

ورغم غيابها عن الأضواء، تبقى حنان ترك واحدة من أكثر النجمات اللواتي تركن بصمة قوية في قلوب جمهورها، وما زالت أخبارها تحظى بمتابعة واسعة كلما ظهرت عبر منصات التواصل الاجتماعي.

الفنانة حنان ترك الجمهور مصطفى ترك إنستجرام

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