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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مجلس الشيوخ يناقش إعادة تشغيل المصانع المتعثرة .. غدا

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
أميرة خلف

تشهد جلسات مجلس الشيوخ غدا الأحد مناقشة طلب مقدم من: النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء ؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن : " إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة".

ويهدف طلب المناقشة المقدم من النائب ابراهيم ابو كليلة عضو مجلس الشيوخ إلي تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاصة وتعزيز دوره،وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، وخاصة عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التحرك للنهوض بملف الصناعة المحلية، وبذل كل ما يمكن من مجهودات وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.

كما يناقش  المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الزراعة والري عن الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب  هشام سويلم، بشأن :" إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بعزبة ميت الموز مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية".

الشيوخ مجلس الشيوخ طلب مناقشة عامة المصانع المتعثرة تشغيل المصانع المتعثرة

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