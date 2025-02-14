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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يفقد 4 لاعبين أمام بتروجت بسبب الإيقاف

الزمالك وبتروجيت
الزمالك وبتروجيت
حمزة شعيب

يعاني نادي الزمالك من أزمة غيابات مؤثرة قبل مباراته المقبلة أمام فريق بتروجت في الدوري المصري الممتاز.

سبب الغيابات:

  • تراكم البطاقات الصفراء: حصل أربعة لاعبين من الزمالك على الإنذار الثالث في مباراة الفريق الأخيرة أمام فاركو، ما أدى إلى إيقافهم لمباراة واحدة.
  • اللاعبون الغائبون: محمد عواد (حارس المرمى)، مصطفى شلبي، محمد شحاتة، محمود جهاد.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت والقناة الناقلة

  • تقام المباراة يوم الاثنين المقبل.
  • تنقل قناة أون سبورت الفضائية اللقاء.

ويواجه الزمالك أزمة حقيقية بسبب غياب أربعة لاعبين أساسيين في مباراة بتروجت المقبلة، على الرغم من ذلك، يتوقع أن يبذل الفريق قصارى جهده لتحقيق نتيجة إيجابية.

ترتيب الزمالك وبتروجت في الدوري 

يحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة من إجمالي 13 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 2 وخسر 3 مباريات.

وعلى الجانب الآخر، يمتلك بتروجت 17 نقطة ويقع في المركز العاشر وذلك من إجمالي 13 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 5 مباريات وخسر 4 مواجهات.

الزمالك بتروجيت غيابات الزمالك

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