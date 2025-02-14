قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليوتيوبر العالمي مستر بيست يكشف سر نجاح محتواه| تفاصيل
حزب الوعي: مشاركة مصر بقمة الاتحاد الإفريقي تعكس التزامها بدعم التنمية وأمن القارة
وقفة احتجاجية في النصيرات لرفض خطة التهجير ودعم إعادة إعمار غزة
وزير الخارجية: مصر تعد تصورا شاملا لإعمار غزة يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم
قرار حكومي بزيادة 1000 جنيه.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 للقطاع الخاص
مواعيد المدارس في رمضان 2025 .. تفاصيل رسمية الآن
سأتزوج من الحور العين.. وفاة شاب بشكل مفاجئ تثير الحزن في المنوفية
تبقى لصاحبها بعد موته.. خطيب المسجد الحرام: احرص على 10 أعمال بحياتك
مفتي الجمهورية: الغزو الفكري للصهاينة يستهدف التقليل من مكانة المسجد الأقصى
هل يجوز قضاء ما فات من صيام رمضان الماضي بعد دخول النصف الثاني من شعبان؟.. المفتي يجيب
ادعوله بالرحمة .. وفاة شقيق المنتج أحمد السبكي
إسرائيل ترد على المقترح الفرنسي بشأن الانسحاب من جنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استقبال جماهيري لبعثة الأهلي في مطار الأقصر الدولي استعدادا لاحتفالية كأس العالم للأندية

صورة من وصول البعثة
صورة من وصول البعثة
إسلام مقلد

وصلت بعثة النادي الأهلي اليوم الجمعة إلى مطار الأقصر الدولي، على متن ثلاث رحلات جوية خاصة؛ استعداداً للمشاركة في الاحتفالية التي يقيمها النادي مساء اليوم في معبد حتشبسوت بالدير البحري؛ بمناسبة وصول النسخة الأصلية من كأس العالم للأندية إلى مصر.

وكانت في استقبال البعثة قيادات مطار الأقصر الدولي، إلى جانب فريق العلاقات العامة الذي قدم التسهيلات اللازمة للوفد، الذي ضم عدداً من الشخصيات الرياضية والإعلامية ومسئولي الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم .

وشهد المطار أجواء احتفالية؛ حيث حرصت الجماهير على التوافد إلى مطار الأقصر؛ لمتابعة وصول بعثة النادي الأهلي والتقاط الصور التذكارية مع نجوم الفريق.

وتقام الاحتفالية مساء اليوم بحضور عدد من المسئولين؛ على رأسهم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ووزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، وأيضاً عدد من الوزراء السابقين والشخصيات العامة ورجال الأعمال إلى جانب قيادات الأهلي السابقين ورموز الرياضة المصرية والعالمية.

وتُعد الاحتفالية حدثاً استثنائياً حيث تستضيف مصر النسخة الأصلية من الكأس ضمن جولتها العالمية في ظل مشاركة الأهلي في النسخة المقبلة من البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقاً لأول مرة في تاريخها.


النادي الأهلي معبد حتشبسوت الأهلي كأس العالم للأندية مطار الأقصر الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات قبل رمضان ولا بعده؟.. رئيس الوزراء يعلن موعد التنفيذ رسميًا في هذا التوقيت

زيادة المعاشات قبل رمضان ولا بعده؟.. رئيس الوزراء يعلن موعد التطبيق رسميًا في هذا التوقيت

الرئيس السيسي

صدور 5 قرارات رئاسية مهمة .. تعرف عليها

صيام النصف من شعبان

هل يجوز صيام النصف من شعبان اليوم الجمعة فقط؟

مواعيد المدارس في رمضان 2025

مواعيد المدارس في رمضان 2025 .. تفاصيل رسمية الآن

زياده

بشاير الحكومة للمواطنين.. زيادة بالمرتبات والمعاشات لتلك الفئات

الزمالك

ظهور جديد.. جراحة الرباط الصليبي تغييب هذا اللاعب عن الزمالك| ما القصة؟

9 أيام إجازة في رمضان 2025 للموظفين والطلاب.. تعرف عليها

9 أيام إجازة في رمضان 2025 للموظفين والطلاب.. تعرف عليها

صورة تعبيرية

بعد إلغاء الاشتراطات.. ما عدد الأدوار المسموح بها في القرى والمدن ؟

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات .. هذه الطريقة والوقت المناسب لتناول القهوة .. لحظة مرعبة لأب يشاهد حوتا يبتلع ابنه بالكامل

عيد الحب

لكل العزاب.. استمتع بعيد الحب بطرق مختلفة

فوربس

تعرف على أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط طبقا لتصنيف فوربس

بالصور

مخاطره كبيرة .. احذروا تناول هذا الجزء من الفاكهة

مخاطر تناول الفاكهه التي بها عفن
مخاطر تناول الفاكهه التي بها عفن
مخاطر تناول الفاكهه التي بها عفن

علامات الإصابة بسرطان الكبد.. إصفرار العين والجلد وانتفاخ البطن

أعراض سرطان الكبد
أعراض سرطان الكبد
أعراض سرطان الكبد

غني بالكالسيوم.. طريقة تحضير السحلب بمذاق لا يقاوم

السحلب
السحلب
السحلب

قبل رمضان.. طريقة عمل عجينة الطعمية وتخزينها في الفريزر

عجينة الطعمية
عجينة الطعمية
عجينة الطعمية

فيديو

نيللي كريم

نيللي كريم عن ارتباطها: اختياراتي مدمرة حياتي

مصطفي جاد وأحمد حلمي

“شهادة حق.. مصطفى جاد يكشف حقيقة فيديو أحمد حلمي”

تحذير لثلاث اندية بسبب المقامرة

هل بينهم منافس ليفربول؟ .. تحذير لثلاثة أندية إنجليزية بسبب المراهنات

انجي مراد

مكنش عندها فيرس.. ابنة خال الفنانة الراحلة انجي مراد تكشف مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد