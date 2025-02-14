استقبال جماهيري لبعثة الأهلي في مطار الأقصر الدولي استعدادا لاحتفالية كأس العالم للأندية

وصلت بعثة النادي الأهلي اليوم الجمعة إلى مطار الأقصر الدولي، على متن ثلاث رحلات جوية خاصة؛ استعداداً للمشاركة في الاحتفالية التي يقيمها النادي مساء اليوم في معبد حتشبسوت بالدير البحري؛ بمناسبة وصول النسخة الأصلية من كأس العالم للأندية إلى مصر.

وكانت في استقبال البعثة قيادات مطار الأقصر الدولي، إلى جانب فريق العلاقات العامة الذي قدم التسهيلات اللازمة للوفد، الذي ضم عدداً من الشخصيات الرياضية والإعلامية ومسئولي الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم .

وشهد المطار أجواء احتفالية؛ حيث حرصت الجماهير على التوافد إلى مطار الأقصر؛ لمتابعة وصول بعثة النادي الأهلي والتقاط الصور التذكارية مع نجوم الفريق.

وتقام الاحتفالية مساء اليوم بحضور عدد من المسئولين؛ على رأسهم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ووزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، وأيضاً عدد من الوزراء السابقين والشخصيات العامة ورجال الأعمال إلى جانب قيادات الأهلي السابقين ورموز الرياضة المصرية والعالمية.

وتُعد الاحتفالية حدثاً استثنائياً حيث تستضيف مصر النسخة الأصلية من الكأس ضمن جولتها العالمية في ظل مشاركة الأهلي في النسخة المقبلة من البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقاً لأول مرة في تاريخها.



