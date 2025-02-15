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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 15-2-2025

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

شهدت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا في البنوك اليوم السبت 15-2-2025. وقد سجلت أسعار الشراء والبيع تفاوتًا طفيفًا بين البنوك المختلفة. نستعرض في هذا التقرير أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مجموعة من أبرز البنوك.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبى الإسلامى

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.494 جنيهًا للشراء و13.521 جنيهًا للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي، يمكن شراء الريال السعودي بسعر 13.494 جنيهًا، وبيعه بسعر 13.521 جنيهًا.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في اتش اس بى سى HSBC

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في اتش اس بى سى HSBC 13.490 جنيهًا للشراء و13.510 جنيهًا للبيع.

في اتش اس بى سى HSBC، يمكن شراء الريال السعودي بسعر 13.490 جنيهًا، وبيعه بسعر 13.510 جنيهًا.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزى المصرى

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 13.486 جنيهًا للشراء و13.524 جنيهًا للبيع.

في البنك المركزي المصري، يمكن شراء الريال السعودي بسعر 13.486 جنيهًا، وبيعه بسعر 13.524 جنيهًا.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في المصرف العربى الدولى

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي 13.486 جنيهًا للشراء و13.513 جنيهًا للبيع.

في المصرف العربي الدولي، يمكن شراء الريال السعودي بسعر 13.486 جنيهًا، وبيعه بسعر 13.513 جنيهًا.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 13.462 جنيهًا للشراء و13.516 جنيهًا للبيع.

في بنك الإسكندرية، يمكن شراء الريال السعودي بسعر 13.462 جنيهًا، وبيعه بسعر 13.516 جنيهًا.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي (CIB)

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي (CIB) 13.460 جنيهًا للشراء و13.511 جنيهًا للبيع.

في البنك التجاري الدولي (CIB)، يمكن شراء الريال السعودي بسعر 13.460 جنيهًا، وبيعه بسعر 13.511 جنيهًا.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المصرى الخليجى

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المصرى الخليجى 13.459 جنيهًا للشراء و13.486 جنيهًا للبيع.

في البنك المصرى الخليجى، يمكن شراء الريال السعودي بسعر 13.459 جنيهًا، وبيعه بسعر 13.486 جنيهًا.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في ميد بنك

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في ميد بنك 13.450 جنيهًا للشراء و13.529 جنيهًا للبيع.

في ميد بنك، يمكن شراء الريال السعودي بسعر 13.450 جنيهًا، وبيعه بسعر 13.529 جنيهًا.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 13.444 جنيهًا للشراء و13.471 جنيهًا للبيع.

في البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)، يمكن شراء الريال السعودي بسعر 13.444 جنيهًا، وبيعه بسعر 13.471 جنيهًا.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان 13.444 جنيهًا للشراء و13.510 جنيهًا للبيع.

في بنك التعمير والإسكان، يمكن شراء الريال السعودي بسعر 13.444 جنيهًا، وبيعه بسعر 13.510 جنيهًا.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس 13.440 جنيهًا للشراء و13.528 جنيهًا للبيع.

في بنك قناة السويس، يمكن شراء الريال السعودي بسعر 13.440 جنيهًا، وبيعه بسعر 13.528 جنيهًا.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 13.439 جنيهًا للشراء و13.513 جنيهًا للبيع.

في البنك الأهلي المصري، يمكن شراء الريال السعودي بسعر 13.439 جنيهًا، وبيعه بسعر 13.513 جنيهًا.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 13.436 جنيهًا للشراء و13.510 جنيهًا للبيع.

في بنك مصر، يمكن شراء الريال السعودي بسعر 13.436 جنيهًا، وبيعه بسعر 13.510 جنيهًا.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في كريدى أجريكول

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في كريدى أجريكول 13.420 جنيهًا للشراء و13.520 جنيهًا للبيع.

في كريدى أجريكول، يمكن شراء الريال السعودي بسعر 13.420 جنيهًا، وبيعه بسعر 13.520 جنيهًا.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة 13.418 جنيهًا للشراء و13.513 جنيهًا للبيع.

في بنك البركة، يمكن شراء الريال السعودي بسعر 13.418 جنيهًا، وبيعه بسعر 13.513 جنيهًا.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني NBK

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني NBK 13.401 جنيهًا للشراء و13.532 جنيهًا للبيع.

في بنك الكويت الوطني NBK، يمكن شراء الريال السعودي بسعر 13.401 جنيهًا، وبيعه بسعر 13.532 جنيهًا.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية 13.354 جنيهًا للشراء و13.595 جنيهًا للبيع.

في بنك التنمية الصناعية، يمكن شراء الريال السعودي بسعر 13.354 جنيهًا، وبيعه بسعر 13.595 جنيهًا.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 13.290 جنيهًا للشراء و13.520 جنيهًا للبيع.

في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، يمكن شراء الريال السعودي بسعر 13.290 جنيهًا، وبيعه بسعر 13.520 جنيهًا.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في QNB الأهلي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في QNB الأهلي 13.246 جنيهًا للشراء و13.277 جنيهًا للبيع.

في QNB الأهلي، يمكن شراء الريال السعودي بسعر 13.246 جنيهًا، وبيعه بسعر 13.277 جنيهًا.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك العقاري المصري العربي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك العقاري المصري العربي 13.138 جنيهًا للشراء و13.513 جنيهًا للبيع.

في البنك العقاري المصري العربي، يمكن شراء الريال السعودي بسعر 13.138 جنيهًا، وبيعه بسعر 13.513 جنيهًا.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد 13.042 جنيهًا للشراء و13.515 جنيهًا للبيع.

في المصرف المتحد، يمكن شراء الريال السعودي بسعر 13.042 جنيهًا، وبيعه بسعر 13.515 جنيهًا.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزى المصرى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في المصرف العربى الدولى

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