أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 14 فبراير 2025

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر تغيرات محدودة في أسعار العملات اليوم الجمعة، وفقًا لآخر التحديثات، وتبقى أسعار العملات الأجنبية والعربية مستقرة بمستوى مقبول أمام الجنيه المصري.

سعر الدولار الأمريكي اليوم

شراء: 50.58 جنيهًا (+0.019)

بيع: 50.718 جنيهًا (+0.022)

سعر اليورو الأوروبي اليوم

شراء: 52.598 جنيهًا (+0.146)

بيع: 52.746 جنيهًا (+0.148)

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

شراء: 63.079 جنيهًا (+0.116)

بيع: 63.27 جنيهًا (+0.112)

سعر الفرنك السويسري اليوم

شراء: 55.711 جنيهًا (+0.229)

بيع: 55.881 جنيهًا (+0.213)

سعر الريال السعودي اليوم

شراء: 13.486 جنيهًا (+0.005)

بيع: 13.524 جنيهًا (+0.006)

سعر الدينار الكويتي اليوم

شراء: 163.611 جنيهًا (-0.062)

بيع: 164.374 جنيهًا (+0.155)

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

شراء: 13.77 جنيهًا (+0.005)

بيع: 13.809 جنيهًا (+0.005)

تظل أسعار العملات الأجنبية والعربية تتبع نفس الاتجاهات العامة، مع بعض التغيرات الطفيفة التي تعكس التغيرات اليومية في الأسواق العالمية. يُعتبر هذا الاستقرار مؤشرًا جيدًا على الاستقرار الاقتصادي العام في البلاد.