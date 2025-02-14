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200 أسبوع .. الخطيب يستعرض البرنامج الزمني لإنشاء ستاد الأهلي الجديد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

200 أسبوع .. الخطيب يستعرض البرنامج الزمني لإنشاء ستاد الأهلي الجديد

الخطيب
الخطيب
إسلام مقلد

استعرض محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، خلال الحفل التاريخي في مدينة الأقصر بمعبد حتشبسوت البرنامج الزمنى للانتهاء من عملية بناء استاد الأهلي الجديد، والموعد المحدد لمباراة الافتتاح على الملعب المرتقب إنشاؤه. 

وكشف الخطيب عن لوحة البرنامج الزمني للانتهاء من بناء الاستاد الجديد، وهي 200 أسبوع، أي ما يقرب من 4 سنوات، حيث بدأ العد التنازلي لعملية الإنشاء وأعطى إشارة البدء لعملية الحفر. 

جاء ذلك خلال الحفل التاريخي الذي يقيمه النادي الأهلي في معبد حتشبسوت بمدينة الأقصر، للإعلان عن تفاصيل وتصميم استاد الأهلي الجديد، وكذلك الاحتفال بزيارة نسخة كأس العالم للأندية إلى مصر.


الأقصر النادي الأهلي استاد الأهلي معبد حتشبسوت الأهلي

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