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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تعلق على دعوة ترامب للعودة إلى مجموعة السبع الصناعية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

جاء رد "الكرملين"، يوم الجمعة، على تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال فيه إنه يرغب في رؤية روسيا تعود إلى "مجموعة السبع" الصناعية الكبرى، "فاتراً"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وكانت روسيا عضواً في المجموعة، المعروفة آنذاك باسم "مجموعة الثماني"، حتى ضمت منطقة شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014 وتم طردها منها.

وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وكندا واليابان.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "لقد قلنا عدة مرات إن المجموعة التي تطلق على نفسها الآن اسم مجموعة السبع فقدت أهميتها تقريباً".

وأكد بيسكوف على أن "العضوية الحالية لروسيا في منتدى مجموعة العشرين الأوسع نطاقاً أكثر قيمة"، على حد تعبيره.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في مؤتمر صحفي بواشنطن يوم الخميس، إنه يؤيد توسيع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لتشمل روسيا مرة أخرى. مضيفاً " أن طرد روسيا كان خطأ".

ترامب روسيا الكرملين

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