تعرف على سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم السبت 15-2-2025

ينشر موقع "صدى البلد" أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، السبت 15-2-2025 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر.

‎وجاء سعر الريال السعودي في عدد من البنوك العاملة في مصر اليوم، كالتالي:

‎سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

‎13.46 جنيه للشراء.

‎13.51 جنيه للبيع.

‎سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

‎13.50 جنيه للشراء.

‎ 13.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 15-2-2025 زراعة الأسنان والشعر الأبرز.. مصر مركز إقليمي واعد في السياحة العلاجية





‎سعر الريال السعودي في بنك مصر

‎13.43 جنيه للشراء.

‎13.50 جنيه للبيع.

‎سعر الريال السعودي في قناة السويس

‎ 13.43 جنيه للشراء.

‎13.52 جنيه للبيع

‎سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

‎13.48 جنيه للشراء.

‎13.51 جنيه للبيع.

‎سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

‎13.43 جنيه للشراء

13.51 جنيه للبيع