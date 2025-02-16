3 مكملات غذائية للحصول على بشرة صحية .. تعرف عليها

يؤثر التقدم في السن وأشعة الشمس سلبًا على بشرتنا ، ويتزايد عدد الأشخاص الذين يستخدمون مضادات الأكسدة في روتين العناية بالبشرة. والهدف من ذلك: المساعدة في حماية البشرة من الداخل إلى الخارج.

المكملات الغذائية للبشرة والجمال

قد تعمل بعض الفيتامينات ومضادات الأكسدة على تحسين صحة بشرتك وجودتها، تعد الفيتامينات C وE والسيلينيوم من مضادات الأكسدة التي قد تساعد في حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس .

- فيتامين أ

فيتامين أ ، المعروف أيضًا باسم الريتينول، هو مفتاح نمو الخلايا، وغالبًا ما يستخدم كعلاج موضعي مضاد للشيخوخة .

- إنزيم كيو 10

إنزيم كيو 10 ، المعروف أيضًا باسم كيو 10، كمضاد للأكسدة، مما يساعد على حماية الخلايا من التلف.

- فيتامين سي

فيتامين سي ، حمض الأسكوربيك ، هو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد الأنسجة على النمو وإصلاح نفسها.

- فيتامين هـ

يساعد فيتامين هـ الجسم على تنظيم مستويات الريتينول، وهو أمر ضروري لصحة البشرة.

- السيلينيوم

معدن قد يساعد في حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس والتجاعيد.

المصدر webmd