3 مكملات غذائية للحصول على بشرة صحية .. تعرف عليها

يؤثر التقدم في السن وأشعة الشمس سلبًا على بشرتنا ، ويتزايد عدد الأشخاص الذين يستخدمون مضادات الأكسدة في روتين العناية بالبشرة. والهدف من ذلك: المساعدة في حماية البشرة من الداخل إلى الخارج.
المكملات الغذائية للبشرة والجمال
قد تعمل بعض الفيتامينات ومضادات الأكسدة على تحسين صحة بشرتك وجودتها، تعد الفيتامينات C وE والسيلينيوم من مضادات الأكسدة التي قد تساعد في حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس .
- فيتامين أ
فيتامين أ ، المعروف أيضًا باسم الريتينول، هو مفتاح نمو الخلايا، وغالبًا ما يستخدم كعلاج موضعي مضاد للشيخوخة .
- إنزيم كيو 10
إنزيم كيو 10 ، المعروف أيضًا باسم كيو 10، كمضاد للأكسدة، مما يساعد على حماية الخلايا من التلف.
- فيتامين سي
فيتامين سي ، حمض الأسكوربيك ، هو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد الأنسجة على النمو وإصلاح نفسها.
- فيتامين هـ
يساعد فيتامين هـ الجسم على تنظيم مستويات الريتينول، وهو أمر ضروري لصحة البشرة.
- السيلينيوم
معدن قد يساعد في حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس والتجاعيد.
المصدر webmd